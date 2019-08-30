منظمة خريجي الازهر تدين الهجوم الإرهابي على قوات الحزام الأمني باليمن

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الحزام الأمني فى مدينة عدن جنوبي اليمن، مما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.



وقالت المنظمة في بيان لها، إن الإسلام قد عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح والنفوس بأشد العقاب، قال تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة: 32].



وشددت المنظمة على أن رجال الأمن، يقومون بمهمة جليلة عظمها الله تعالى ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله"، فلا يجوز الاعتداء عليهم ولا استهداف هم بحال، ومن اعتدى على رجال الأمن فهو يسعى في دمار البلاد، وخراب المجتمعات، لما ينشره من الفزع وزعزعة الطمأنينة والاستقرار.



وناشدت المنظمة أصحاب الرأي والقرار في العالم بضرورة التصدي لجرائم الإرهاب، والقضاء على أوكاره، والسعي في تجفيف منابعه.

