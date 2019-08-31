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لو بتربي قطط في المنزل..10 نصائح لا يمكن اغفالها.. وتحذير خاص للحوامل

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:01 ص
قطة
قطة
عبد العزيز جمال
قدمت الدكتورة ناديه وديع لطفي بمديرية الطب البيطري بالقاهرة عدة نصائح لمربي القطط ، ردا على اسئلة العديد عن طرق تربية القطط في المنزل.

وعن افضل طرق لـ تربية القطط في المنزل قدمت الدكتورة نادية بعض الإرشادات والنصائح لمربي القطط :

1_منع القطط من مغادرة المنزل او الخروج الي الحديقة او سطح المنزل

2_لمنعها من اصطياد الفئران والطيور وحتى لايحدث تزاوج مع قطط الشارع.

3_إبقاء المنزل نظيف دائمًا والتأكد من خلوة من الحشرات الزاحفة والطائرة حتي لاتنقل العدوي.

4 _التخلص من الفضلات الصلبة للقطط الموجودة بصندوق الاخراج قبل مرور 24 ساعة عليها وتغيير الرمل بصورة دورية كما هو مدون علي العبوة، مع مراعاة الحرص في التعامل مع صندوق الفضلات وكذلك غسل اليدين جيدا بالماء والصابون مع استعمال مطهر مناسب ويفضل استعمال قفازات ولا تقوم امرأة حامل بهذا الاجراء علي الاطلاق.

5_تنظيف طبق اكل القطة وكذلك انية الماء دوريا.

6-ضرورة استحمام القطة مرة اسبوعيًا في الصيف ومرة شهريا في الشتاء بالشامبو المخصص للقطط مع استعمال بلسم خاص بالقطط لفك تشابك الشعر.

7_تمشيط شعر القطة يوميًا لازالة الشعر المتراكم حتي لا يتكون تكتلات شعر كبيرة يصعب تنظيفها مما يجعلها بيئة خصبة لحدوث التهاب في جلد القطة وحكة ومكان لاختباء البراغيث، ولذلك يجب الحذر والعمل على تمشيط القط يوميا بالفرشاة الخاصة بة، ايضا من الممكن ان يبتلع القط هذة التكتلات من الشعر اثناء اللعق مما يسبب مشاكل معوية، واذا حدث في يوم ما هذة التكتلات يمكنك أن تقصها بالمقص ولكن بحذر شديد حتي لا تجرح القطة.

8_إعطاء ادوية خاصة للوقاية من الديدان.

9_ابعاد القطط عن الاختلاط بالحيوانات المعدية الاخري التي يمكن أن تنقل المرض.

10 _ واخيرًا الدكتور البيطري هو ركن هام واساسي من اركان العناية بحيواناتك المحببة اليك يقوم الطبيب البيطري بفحص الاعضاء الداخلية والاسنان والعدد الليمفاوية وكذلك قد يقوم بفحص الدم والجلد والاذن والتأكد من عدم وجود أي مشاكل صحية خفية، لذلك فإن تجاهل الطبيب البيطري أحد أخطاء تربية القطط التي لا يجب ان تقع فيها.

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