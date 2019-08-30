ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كليب حب حب لـ سامو زين يتجاوز الـ 3.2 ملايين مشاهدة.. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:31 م
سامو زين
سامو زين
آيه عاطف
حقق كليب «حب حب» للفنان السوري سامو زين، 3 ملايين و204 ألف مشاهدة، بعد طرحه يوم 29 يوليو الماضي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

كليب «حب حب» يقدمه سامو زين باللهجة العراقية، من كلمات: قصي باسل، الحان: معتز أمين، توزيع: أسامة عبد الهادي، ميكس وماستر: سادو.

وحققت أغنية حب حب، المركز الأول على تطبيق أنغامي هذا العام.

يُذكر أن احدث أعمال سامو زين، كانت أغنية "الإسطوانة المشروخة" وهي من كلمات: أحمد علي موسى، وألحان: مدين، وتوزيع: طارق توكل، وهي من ألبومه الجديد "لو عمري يرجع".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامو زين يطرح كليب أغنيته الجديدة حب حب .. فيديو

حب حب لـ سامو زين تصل لـ المليون الأول ..فيديو

كليب حب حب لـ سامو زين يصل لـ 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

كليب حب حب لـ سامو زين يصل لـ 2.13 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

كليب حب حب لـ سامو زين يصل لـ 2.27 مليون مشاهدة.. فيديو

شاهد.. سامو زين يطرح الاعلان الرسمى لـ كليب ورد البستان

ترشيحاتنا

الإمارات تجلي مواطنيها من فلوريدا.. لهذا السبب

مقلي ومقرمش.. أسرار عمل السمك بطريقة المطاعم

تشويه وجه عارضة ازياء بزجاجة داخل بار.. صور

تغييرات واسعة في الديوان الملكي.. تفاصيل الاوامر الملكية السعودية

رسميًا.. عمرو وردة يرحل عن باوك وينتقل لفريق لاريسا اليوناني

بعد انفصالها عن احمد سعد.. حقيقة زواج سمية الخشاب من رجل مغربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير