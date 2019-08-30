كليب حب حب لـ سامو زين يتجاوز الـ 3.2 ملايين مشاهدة.. فيديو

حقق كليب «حب حب» للفنان السوري سامو زين، 3 ملايين و204 ألف مشاهدة، بعد طرحه يوم 29 يوليو الماضي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



كليب «حب حب» يقدمه سامو زين باللهجة العراقية، من كلمات: قصي باسل، الحان: معتز أمين، توزيع: أسامة عبد الهادي، ميكس وماستر: سادو.



وحققت أغنية حب حب، المركز الأول على تطبيق أنغامي هذا العام.



يُذكر أن احدث أعمال سامو زين، كانت أغنية "الإسطوانة المشروخة" وهي من كلمات: أحمد علي موسى، وألحان: مدين، وتوزيع: طارق توكل، وهي من ألبومه الجديد "لو عمري يرجع".