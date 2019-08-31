إبراهيم عشماوى يكشف سبب اختيار محافظة قنا لتكون منطقة لوجستية

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، إن المنطقة اللوجستية هى منطقة محورية فى سلاسل التجارة الداخلية.



وكشف عشماوى خلال حواره ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى" والمذاع عبر فضائية "دى إم سى"، عن سبب إختيار محافظة قنا لتكون منطقة لوجستية بمحافظات الصعيد، بإستثمار تصل لـ 2 مليار جنيه، قائلا:"الصعيد يحتاج للكثير من الخدمات ووجدنا أن قنا هى المحافظة الأنسب لتوفير كل الخدمات لأهالى الصعيد".



تُعد المناطق اللوجيستية هي البنية الأساسية لتنشيط التجارة الداخلية كما أنها تمثل عامل رئيسي في خفض أسعار السلع لما لها من دور هام في تقليل الفاقد من السلع خلال عمليات النقل والتوزيع بنسبة تصل إلى 15% بالإضافة إلى خفض تكلفة عمليات النقل وزيادة المعروض من السلع وقد وضع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة خلال الأيام القليلة الماضية حجر أساس المنطقة التجارية اللوجيستية العامة بقرية الترامسة بمدينة قنا وتُعد المنطقة التجارية اللوجيستية العامة بقرية الترامسة بمدينة قنا الأولى على مستوى الصعيد وهو ما يؤكد علي حرص الرئيس السيسي علي تنمية محافظات الصعيد التي عانت التهميش علي مدار عقود طويلة وحظيت باهتمام الرئيس السيسي الذي منحها قُبلة الحياة لتلحق بركب التطور كغيرها من محافظات الجمهورية.