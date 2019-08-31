شبان قنا في ضيافة الجونة وديا استعدادًا للموسم الجديد

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشبان المسلمين بقنا، ضيفا على فريق الجونة، يوم الأربعاء القادم في الرابعة والنصف، في لقاء يجمع بين الفريقين على ملعب الثاني، ضمن استعدادتهما للموسم الجديد.



وجاء لقاء شبان قنا بدعوة من الجهاز الفني لفريق نادي الجونة، بقيادة الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش ،الذي أبدى رغبته لإقامة هذه المباراة،واستضافة فريق شبان قنا ، بعد العودة من معسكر الإعداد لفريق نادي الجونة، والمقام بدولة سلوفينيا. ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بالدورى الممتاز.



وسبق لفريق شبان قنا التعاقد مع أحمد محبوب لاعب نادي قنا الرياضي، وخالد عبدالشافي لاعب الألومنيوم، وأحمد الليثي مدافع نادي الأقصر ، وصلاح جدو لاعب نادي الأقصر ، ومحمد عيد مهاجم ناصر ملوى ، محمد سوستا لاعب ديروط السابق ، محمد نصر الدين لاعب الألومنيوم .



يذكر أن مجلس إدارة نادى شبان قنا برئاسة جمال الحديدي قرر تجديد الثقة فى كمال الزين ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بالموسم القادم من دوري القسم الثاني.



وكان الزين نجح فى قيادة الفريق الأول بنادى شبان قنا للتأهل إلى دورة الترقى وحصل على بطاقة التأهل لدورى القسم الثانى.



وأنهى شبان قنا دورة الترقى بالمركز الثانى برصيد١٠ نقاط خلف بترول أسيوط المتصدر.