ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبان قنا في ضيافة الجونة وديا استعدادًا للموسم الجديد

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:43 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشبان المسلمين بقنا
رباب الهوارى
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشبان المسلمين بقنا، ضيفا على فريق الجونة، يوم الأربعاء القادم في الرابعة والنصف، في لقاء يجمع بين الفريقين على ملعب الثاني، ضمن استعدادتهما للموسم الجديد.

وجاء لقاء شبان قنا بدعوة من الجهاز الفني لفريق نادي الجونة، بقيادة الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش ،الذي أبدى رغبته لإقامة هذه المباراة،واستضافة فريق شبان قنا ، بعد العودة من معسكر الإعداد لفريق نادي الجونة، والمقام بدولة سلوفينيا. ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بالدورى الممتاز.

وسبق لفريق شبان قنا التعاقد مع أحمد محبوب لاعب نادي قنا الرياضي، وخالد عبدالشافي لاعب الألومنيوم، وأحمد الليثي مدافع نادي الأقصر ، وصلاح جدو لاعب نادي الأقصر ، ومحمد عيد مهاجم ناصر ملوى ، محمد سوستا لاعب ديروط السابق ، محمد نصر الدين لاعب الألومنيوم .

يذكر أن مجلس إدارة نادى شبان قنا برئاسة جمال الحديدي قرر تجديد الثقة فى كمال الزين ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بالموسم القادم من دوري القسم الثاني.

وكان الزين نجح فى قيادة الفريق الأول بنادى شبان قنا للتأهل إلى دورة الترقى وحصل على بطاقة التأهل لدورى القسم الثانى.

وأنهى شبان قنا دورة الترقى بالمركز الثانى برصيد١٠ نقاط خلف بترول أسيوط المتصدر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمدة 3 مواسم.. شبان قنا يضم حارس ديروط

لمدة 3 مواسم.. شبان قنا يضم لاعب السكة الحديد

رسميا .. شبان قنا يضم الليثي قادما من نادي الأقصر

رسميا.. شبان قنا يضم ظهير أيسر المنيا لمدة 3 مواسم

رسميا..شبان قنا يضم صلاح جدو قادما من شعب الأقصر

الألومنيوم يضم لاعب البنك الأهلي استعدادا للقسم الثانى

ترشيحاتنا

شاهد.. وصلة رقص ساخرة للاعبي الاهلي في الجونة

الارصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. مع مفاجأة

بيان من النيابة العامة في بيت لحم بشأن مقتل إسراء غريب

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

مقلي ومقرمش.. أسرار عمل السمك بطريقة المطاعم

بينها مصر.. دول عربية تعلن موعد رأس السنة الهجرية والإجازة الرسمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير