أمريكا تدرج ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا على قائمتها السوداء وتفرض عقوبات على ربانها

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إدراج ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" على قائمتها السوداء وفرض عقوبات على قبطانها.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت - إن أدريان داريا 1، تم تصنيفها كممتلكات محظورة، وفقا للقرار التنفيذي رقم 13224 الذي يستهدف الإرهابيين والداعمين للإرهاب. مضيفة أن الإجراء يفرض عقوبات على قبطانها الكابتن اخيليش كومار، وفق القرار التنفيذي ذاته.



وأشارت إلى أن ناقلة النفط تحمل نحو 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني، الذي يستفيد منه في نهاية المطاف الحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا من قبل الولايات المتحدة.



وقال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية "إن سفنا مثل أدريان داريا 1، تمكن الحرس الثوري الإيراني من شحن ونقل كميات كبيرة من النفط التي يحاول إخفاءها وبيعها بصورة غير مشروعة لتمويل أنشطة النظام الخبيثة ونشر الإرهاب".



وأضاف أن "أي شخص يقدم الدعم لأدريان داريا 1 يواجه خطر العقوبة. السبيل إلى الراحة يكمن في تغيير المسار وعدم السماح للحرس الثوري الإيراني بالاستفادة من مبيعات النفط غير المشروعة".



ووفق بيان وزارة الخزانة الأمريكية، يشرف كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني على تصدير النفط الإيراني منذ فترة طويلة، بطرق ملتوية، ويرسلونه إلى النظام السوري أو وكلائه في المنطقة.

