بسبب إعصار دوريان.. إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا

أعلن الحرس الوطني في ولاية فلوريدا الأمريكية، أنه وضع نحو ألفي عنصر في حالة تأهب، كما سيضع ألفين إضافيين في حالة التأهب للتعامل مع إعصار دوريان.



وكان إعصار دوريان قد اشتد مساء أمس ليصبح من الفئة الرابعة على مقياس سافير- سمبسون، الذي يضم 5 فئات، مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 215 كم في الساعة.



وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أعلن في أحدث نشرة له، أن الإعصار فوق المحيط الأطلسي على بعد 925 كم شرق مدينة ويست بالم بيتش بفلوريدا، وعلى بعد 645 كم شرق جزر البهاما.



وتتوقع السلطات الأمريكية وصول الإعصار إلى ولاية فلوريدا جنوب الولايات المتحدة يوم الاثنين أو الثلاثاء، بحسب ما ذكر المركز.



وأعلن حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، حالة طوارئ لكل مقاطعات الولاية الـ67، داعيا ملايين السكان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال إنها يمكن أن تصبح حدثا كبيرا.



وأعرب المسؤول الأمريكي عن توقعه لكمية كبيرة من الفيضانات، داعيا جميع سكان الولاية إلى تخزين الطعام والأدوية والماء لمدة تكفي 7 أيام.