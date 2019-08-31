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فن

تعرف على سبب ارتداء شريف منير تيشرت محمد صلاح بحفلة مكتبة الإسكندرية

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:37 ص
صدى البلد
منار نور
نشر الفنان شريف منير صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر شريف منير فى الصورة وهو يرتدى تيشرت محمد صلاح خلال تواجده في حفل بمكتبة الإسكندرية.

وعلق شريف منير على الصورة : "حفل مكتبة الإسكندرية .. سبب تي شيرت محمد صلاح .. أولا بحبه، ثانيا : طلبت التيشرت منه عن طريق صديق مشترك .. بعتهولي، ثالثا : بدعمه".

يذكر أن الفنان شريف منير أعلن عن الفرقة الموسيقية في سبتمبر الماضي، أثناء ظهوره في برنامح "تعشب شاي" الذي تقدمه الفنانة غادة عادل على قناة dmc، وكان الاسم المبدئي لها "family"، قبل أن يتم تغييره إلى "نوستالجيا" خاصة أنها تستهدف تعريف الأجيال الجديدة بموسيقى الثمانينيات والتسعينيات.

كان شريف منير قد شارك كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "الممر"، والذى حقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فى بطولته كل من احمد عز وهند صبري.

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