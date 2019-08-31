بسبب الخلاف على قيمة الأجرة.. عاطل يمزق جسد سائق توك توك بالخانكة

مزق عاطل جسد سائق توك توك مستخدما سلاح أبيض "كتر" في مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على قيمة الأجرة تم نقل المصاب الى المستشفى وضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا بتلقى مأمور مركز شرطة الخانكة بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية سرياقوس دائرة المركز.



-بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طـــــرف أول أحمد م ا " سائق مصاب ( جرح قطعي بالرقبة من الجهة اليسري وجرح قطعي بالكتف الأيسر ) وتم نقله لمستشفي الخانكة المركزى للعلاج وطـــــرف ثان مصلح ع م " عاطل والسابق إتهامه في قضية سرقة بالإكراه، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين على قيمة الأجرة حال استقلال الأول مركبة التوك الخاصة بالثاني لتوصيله تطورت لمشاجرة قام علي أثرها الثاني بالتعدي علي الأول بسلاح أبيض "كتر" محدثا إصابته وفر هاربا.



تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن " كتر " وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 10 جرامات وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق.

