الشذوذ الجنسي الدافع.. كشف غموض العثور على جثة سائق مقتولا داخل منزله ببلبيس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من كشف ملابسات العثور على جثة سائق داخل مسكنه بعزبة الشيخ سعد التابعة لدائرة مركز بلبيس، حيث تبين قيام شاب يعمل ترزي بقتل المجني عليه لرغبته في ممارسة الشذوذ الجنسي مع المتهم وتم إخطار النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.



فيما تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغا من الأهالي بعزبة الشيخ سعد دائرة المركز، بعثورهم على "سعداوي س" 59 سنة سائق بالمعاش، جثة هامدة داخل منزله.



وعلى الفور انتقل رجال مباحث مركز بلبيس برئاسة الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث المركز وجار مناقشة أسرة المجني عليه، حيث تبين من المعاينة المبدئية احتمالية وجود شبهة جنائية في وفاته وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.



فيما تم تشكيل فريق بحث جنائى، وقام بفحص معاملات المجنى عليه، وتبين من أقوال أسرته أنه كان ينتظر شخص لزيارته داخل المسكن، وحضر الشخص بعد ساعات متأخرة، وكان جميع من في المنزل في حالة نوم.



كما تبين أن المجنى عليه تعرف على شاب يدعى"م" 25 سنة ترزي من قرية العدلية، وكانا يمارسان الشذوذ الجنسي معا، مقابل أن يساعده في البحث عن عمل، وليلة الحادث رفض الشاب وأكد أنه لا يرغب في ممارسة مثل تلك الأفعال فتشاجرا سويا، وقام الشاب بالتعدى على السائق بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ولاذ بالفرار.



وتمكن ضباط مباحث بلبيس، من ضبط المتهم وجار عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.