رينيه فايلر ينافس مراد ياكين على عرش لاسارتى فى الاهلى

دخل السويسري رينيه فايلر ومواطنه مراد ياكين دائرة الترشيحات لتولي تدريب النادي الأهلي خلفا للأورجويانى مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته عقب الخروج من كأس مصر.



رينيه فايلر تردد اسمه فى الساعات الأخيرة مع مواطنه مراد ياكين المدير الفنى السابق لبازل السويسرى لخلافة مارتن لاسارتى فى الأهلى.



رينيه فايلر 45 عاما يمتلك العديد من التجارب الناجحة فى الدوريات الأوروبية أبرزها مع فريق أندرلخت البلجيكي الذي فاز معه بالدوري والسوبر..فى الوقت الذى يمتلك فيه مراد ياكين سجلا ناجحا مع بازل السويسرى.



وتولي رينيه فايلر تدريب أندرلخت موسم 2016-2017 لكنه رحل بعد ذلك ليقود فريق لوزان السويسري في الموسم الماضي.



وحظي رينيه فايلر بتجربة ألمانية مع فريق نورنبرج قبل أن يعمل في عدة أندية سويسرية في بداية مسيرته التدريبية منذ عام 2007.



وتعد طريقة (4-2-3-1) هي الطريقة المفضلة للمدرب السويسري رينيه فايلر الذي يقضي عادة أكثر من موسم واحد مع كل نادي يقوم بتدريبه.