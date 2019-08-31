ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

10 معلومات عن مدرب الأهلي الجديد رينيه فايلر

السبت 31/أغسطس/2019 - 12:00 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
عبدالله هشام
أعلن الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر "فيس بوك" تعيين السويسرى رينيه فايلر مدربا جديدا للنادى الأهلى الجديد خلفا للأورجويانى مارتن لاسارتي، الذى تمت إقالته عقب الخروج من كأس مصر من دور الستة عشر بالخسارة من بيراميدز فى الثامن عشر من أغسطس الماضى.

ننشر السيرة الذاتية لـ رينيه فايلر:

- يبلغ من العمر 45 عاما، وتولى تدريب 8 أندية.

-يفضل اللعب بطريقة 4-2-31 المفضلة للقلعة الحمراء.

-كان فايلر يلعب كمدافع ولم يلعب خارج سويسرا أبدا.

- بالصدفة بدأ رينيه فايلر مشواره التدريبي في 2005 كمدرب مؤقت لفريق لفريق سانت جالين السويسري وقادهم في ثلاث مباريات، خسر واحدة وتعادل مثلها وفاز أخرى.

- درب فريق سانت جالين السويسري تحت 21، قاد الفريق في 23 مباراة، فاز في 12 وخسر 8 وتعادل في 3.

- ترك الناشئين وبدأ العمل في الدرجة الثانية السويسرية مع فريق شافهاوزن، وقادهم في 55 مباراة فاز 18 مرة وخسر في 24 لقاءً وتعادل 13 مباراة.

- التجربة الثانية كانت مع فريق اراو بين عام 2011-2014 ونجح في الصعود عام 2013 إلى الدوري الممتاز.

- ترك فايلر سويسرا واتجه إلى ألمانيا ودرب عدة فرق في القسم الثاني ولم يحقق أي إنجاز يذكر.

- وجد فايلر ضالته في بلجيكا وحقق لقب بطولة الدوري والسوبر مع فريق أندرلخت.

- عاد رينيه فايلر إلى سويسرا لتدريب فريق لوزيرن منذ يوليو 2018، وحتى فبراير من عام 2019 الجاري، إذ قاد الفريق في 26 مباراة، فاز في 11، وخسر 14، وتعادل في مباراة وحيدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزهم مدرب حسين الشحات فى الإمارات.. 6 مدربين أجانب على رادار الاهلى

رينيه فايلر ينافس مراد ياكين على عرش لاسارتى فى الاهلى

رينيه فايلر يحسم خلافته لـ لاسارتى فى الأهلى: أراكم قريبا فى المؤتمر الصحفى

الأهلى يعلن تعيين السويسرى رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق خلفا لـ لاسارتى.. رسميا

ترشيحاتنا

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

بفستان ناعم.. شاهد إطلالة بطلة أبو العروسة فى خطوبتها

تريزيجيه والمحمدي في مهمة صعبة مع أستون فيلا أمام كريستال بالاس بالبريميرليج

طريقة عمل السجق المقلى فى 3 خطوات

رينيه فايلر ينافس مراد ياكين على عرش لاسارتى فى الاهلى

بـ هوت شورت وخلخال.. منة فضالى تظهر بـ إطلالة مثيرة فى فرنسا

أنا زي الفل وربنا عوضني.. شاهد رسالة طليقة أحمد الشيخ بعد إعلان خطوبته

رينيه فايلر يحسم خلافته لـ لاسارتى فى الأهلى: أراكم قريبا فى المؤتمر الصحفى

بث مباشر .. مباراة كرة يد الزمالك أمام الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

الأهلى يعلن تعيين السويسرى رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق خلفا لـ لاسارتى.. رسميا

10 معلومات عن مدرب الأهلي الجديد رينيه فايلر

رينيه فايلر ينافس مراد ياكين على عرش لاسارتى فى الاهلى

تعرف على رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد

اخبار الرياضة .. نجم الاهلي يحتفل بخطوبته.. ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد فى الكأس.. مصر تحطم الرقم القياسي فى الألعاب الأفريقية.. النني يصل تركيا تمهيدا للتوقيع لبشكتاش

الضبابية تسيطر على فريق الكرة بالأهلي بسبب المدرب الجديد

فاضل على الحلم خطوة.. بيراميدز يقترب من نهائي كاس مصر لأول مرة في تاريخه.. فيديو

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

صدى البلد يكشف تفاصيل المدرب الصربي الجديد للإسماعيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هوت شورت وخلخال.. منة فضالى تظهر بـ إطلالة مثيرة فى فرنسا

إسراء غريب ..صراخها فطرالقلوب.. كيف كانت اللحظات الأخيرة في حياة الفتاة الفلسطينية؟.. صور

مش هتصدق.. سعر خيالى لفستان يسرا فى أحدث جلسة تصوير