بالأرقام.. هدافو مواجهات مصر والسعودية قبل اللقاء الودي المرتقب

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم ، لخوض مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا ، خلال معسكر مارس الجاري ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026 بأمريكا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره السعودي يوم 27 مارس على ملعب "الإنماء"، في إطار استعدادات الفريقين لكأس العالم 2026.

ويعد مرزوق العتيبي نجم منتخب السعودية السابق، هداف مواجهات مصر والسعودية برصيد 4 أهداف، ويأتى خلفه عماد متعب مهاجم الفراعنة السابق برصيد هدفين.

تاريخ مواجهات مصر والسعودية قبل اللقاء الودي

لعب الأشقاء مصر والسعودية 7 مباريات طوال تاريخهم منهم مباراتين فقط رسميتين ، وحقق الأخضر الفوز مرتين في حين فاز الفراعنة في 4 مباريات، وانتهت مباراة واحده بالتعادل.

سجل منتخب مصر 10 أهداف وسجل الفراعنة 11 هدف

أول مباراة رسمية بين مصر والسعودية في بطولة كأس القارات عام1999 بدور المجموعات، وفاز بنتيجة 5-1 في مجموعة كانت تضم المكسيك وبوليفيا.

ووقتها تأهل المكسيك وخلفه السعودية فيما خرج الفراعنة بعد تحقيق نقطتين فقط في منافسات دور المجموعات.

وتقابل المنتخبين في مباراة رسمية ثانية في كأس العالم 2018 بدور المجموعات وفاز الأخضر بنتيجة 2-1 وخرجا من منافسات البطولة

وكان الفراعنة تذيلوا ترتيب المجموعة في كأس العالم روسيا 2018 بدون نقاط فيما حقق السعودية 3 نقاط فقط.