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حوادث

ضبط حداد ينشأ صفحة على فيس بوك لبيع وشراء الآثار

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:31 م
كلبش
كلبش
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بقنا لقيامه بالترويج لبيع وشراء قطع أثرية عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام المسئول عن إدارة إحدى المجموعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية نظير مقابل مادي.

تم تشكيل فريق بحث جنائى كشفت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة "حداد مسلح- مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته "الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المُشار إليها وصور لقطع أثرية".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وإنشاء المجموعة المشار إليها بغرض إيهام المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى للنصب عليهم والاستفادة منهم ماديًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

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