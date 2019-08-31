الأهلي يكشف أسرار توقف المفاوضات مع سباليتى ومدرب برازيلي

كشف النادى الأهلى أن لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل حددت خمسة أسماء بعينها من المدربين للتفاوض معهم عقب دراسة ما يزيد عن 30 سيرة ذاتية قبل الاستقرار على تعيين السويسرى رينيه فايلر .





وكان من بين الأسماء الخمسة المرشحة اثنان لم تتم المفاوضات معهم بشكل نهائى أولهم الإيطالى سباليتى والذى وافق الأهلى على طلباته التعاقدية والمادية لكنه طلب إرجاء استلام المهمة بعد إنهاء أزمته مع ناديه الحالى ولم يحدد موعدا واضحا للخلاص مع مشكلته التى أشار إليها، لذا لم تستكمل المفاوضات نظرا لضيق الوقت خاصة وأن الموسم الكروى انطلق فى معظم دول العالم وجرت ارتباطات لغالبية المدربين .





كما أن فريق الأهلى يستعد حاليا لمباراة الذهاب مع بطل غينيا بيساو فى ذهاب دور 32 لدورى رابطة الأبطال والذى تحدد له 14 سبتمبر. أما الاسم الثانى الذى لم تستكمل المفاوضات معه رغم موافقة الأهلى على شروطه بما فيها المالية هو البرازيلى مانو مدرب منتخب البرازيل السابق والذى وافق على قبول المهمة لكنه طلب الحصول على قسط من الراحة فى الفترة الحالية على أن يبدأ قيادة الفريق مطلع يناير القادم . وهو ما لا يناسب الاهلى فى الفترة الحالية.



