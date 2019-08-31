

زيت الخروع زيت أصفر اللون، يٌستخرج من بذور نبات الخروع، يدخل الصناعات منها صناعة الصابون والمستحضرات التجميلية، وصناعة الادوية، وزيوت المساجات وغيرها العديد.



فوائد زيت الخروع للشعر متعددة، حيث نرصد فيما بلى أبرزها:

1 - يحفز نمو الشعر من 3-5 أضعاف المعدل الطبيعي

2 - تطويل الشّعر بسبب احتوائه على الأحماض الدهنية وفيتامين هـ، و يعزز عمل الدورة الدموية فى فروة الشعر

3 - يحمي الشعر من التقصّف والجفاف، ويمنحها الرطوبة المطلوبة

4 - تكثيف الشعر والرموش

5 - يمكن استخدام زيت الخروع فى إزالة بقايا المكياج

6 - يحمي الشعر من الأضرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس

7- يقلل من تقصف أطراف الشعر، وتعويض الكيراتين المفقود



أما طرق استخدام زيت الخروع فى وصفت الشعر متعددة ولكن نرصد لكى أبرز تلك الطرق والتى تتمثل فى وضع كمية من زيت الخروع على اليد وتدليك فروة الرأس بها، وبعدها يتم تغطية الشعر حتى يتغلغل الزيت في فروة الرأس وبصيلات الشعر.



زيت الخروع والزيتون



أيضا يمكنك إدخال زيوت أخرى مع زيت الخروع لتحقيق استفادة أكبر من بينها زيت الزيتون، هذه الوصفة تتمثل فى ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وبعد تحضير تلك الزيوت يتم مزجهها مع بعضها البعض، وتدليك فروة الرأس بها على أن يتم تركها بالشعر لمدة ساعتين، ثم يتم غسله.



زيت جوز الهند

كما يُنصح أيضا باستخدام زيت الخروع وزيت جوز الهند كوصفة لمعالجة تساقط الشعر، حيث يساعد جوز الهند على الحفاظ على فروة الرأس نظيفة، وتتكون تلك الوصفة من 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وكذلك 2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع، ويتم مزج بين الخليط وتدليك فروة الرأس به لمدة كافية 3 ساعات وبعدها يتم غسل الشعر.



زيت الخروع وزيت النعناع



يمكن أيضا الحصول على شعر صحى من خلال خلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة من زيت النعناع على أن يتم تدليك فروة الشعر وبقاءه به لمدة 4 ساعات، ثم يتم غسل الشعر.

زيت الخروع أحد إفرازات الطبيعة، فوائده لا تعد وتحصى، استخدامات متعددة، يحفز نمو الشعر من 3-5 أضعاف المُعدّل الطبيعي، تلك هى فوائد زيت الخروع للشعر.