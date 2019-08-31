حبس حلاق 15 يوما لقتله صديقه إثر معاكسة شقيقته بالمنوفية

أمرت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية بحبس حلاق 15 يوما على ذمة التحقيقات بسبب قيامه بقتل عاطل لمغازلة شقيقته.





تلقى اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بالعثور على جثة أسامة .ا. 18 عاما ومقيم الخطاطبة، وسط الزراعات مقتولا.





على الفور تم تشكيل فريق بحث وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد .ر.س،ح" 18 سنة حلاق.



