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حوادث

حبس حلاق 15 يوما لقتله صديقه إثر معاكسة شقيقته بالمنوفية

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:09 م
حبس حلاق 15 يوما
حبس حلاق 15 يوما
محمد امين
أمرت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية بحبس حلاق 15 يوما على ذمة التحقيقات بسبب قيامه بقتل عاطل لمغازلة شقيقته.

تلقى اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بالعثور على جثة أسامة .ا. 18 عاما ومقيم الخطاطبة، وسط الزراعات مقتولا.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد .ر.س،ح" 18 سنة حلاق.

تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالتعدى عليه بخشبة على رقبته حتى فارق الحياة، وذلك لقيام المجنى عليه بمغازلة شقيقته، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة والتي أصدرت قرارها السابق .

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