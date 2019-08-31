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حوادث

حبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:58 م
حبس 6 متهمين بالانضمام
حبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية
محمد عبدالله
أمرت النيابة العامة بحبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

وأسندت النيابة، إلى المتهمين كلا من: حسام المحمدي، وطه أمين، ومبروك خليفة، وأسامه محمود، وإبراهيم شحاته، وعاشور يونس، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأمرت النيابة العامة بحبس محمد مصيلحى، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان.

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