فى ذكر رحيله الـ 13.. #عبد_الوهاب_لن_ننساك يشعل تويتر

تحل اليوم، السبت، 31 أغسطس 2019، الذكرى الـ 13 لوفاة معشوق الجماهير، لاعب الأهلي محمد عبد الوهاب، الذي فارق الحياة بعد أزمة قلبية فى التدريبات الصباحية للأهلي على استاد مختار التتش.



دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #عبد_الوهاب_لن_ننساك، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر.



وجاءت التعليقات كالتالى: "انا عمري ما اقدر اخلف وعدي مع النادي الاهلي ، لأن النادي الاهلي عمره ما خلف وعده معايا ⁦⁦

"في الجنه يا عبد الوهاب - #عبد_الوهاب_لن_ننساك".



الذكرى الثالثة عشر لرحيل الخلوق محمد عبد الوهاب عن عالمنا، البطولة الأعظم في حياته هي ذكراه الطيبة، غاب جسده و روحه ما زالت ترفرف في القلوب. رحمه الله و أسكنه فسيح جناته. #عبد_الوهاب_لن_ننساك



لقد غبت عن دنيانا ولكن لم تغب عن قلوبنا مهما مر الزمان

ف الجنه ي عبد الوهاب

#عبد_الوهاب_لن_ننساك



كان بيموت ف الاهلي لحد م مات فيه

#عبد_الوهاب_لن_ننساك



في حد يفارق و يسيبنا انما بيعيش جوا قلوبنا و تغيب الشمس انما اسمه عمره ما بيغيب رحمك الله يا عبد الوهاب

#عبد_الوهاب_لن_ننساك



#عبد_الوهاب_لن_ننساك الله يرحمك ويغفر لك يا محمد في الجنة



الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أمه الصبر والسلوان علي فراقه

#عبد_الوهاب_لن_ننساك



ابدا لن ننساك يا صاحب السيرة العطرة

#عبد_الوهاب_لن_ننساك



ما زلت وستظل في قلوب كل جماهيره الكرة المصرية يا عبدالوهاب #عبد_الوهاب_لن_ننساك



اللهم ارحم عبدك محمد عبدالوهاب واسكنه فسيح جناتك #عبد_الوهاب_لن_ننساك

