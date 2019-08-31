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السعودية ليست الأولى.. تعرف على أول دولة تحظر التدخين

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:56 م
صدى البلد
مريم صليب
بدأت الحكومة السعودية حظر التدخين في أماكن العمل اليوم، في أول أيام السنة الهجرية الجديدة، واعتمد القرار من الحكومة بما فيه من أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق المنشآت المخالفة لهذا القرار.

برغم أن تلك الخطوة الصحية، التي قامت بها إلا أنها ليست الأولى فقد سبقتها دولة تركمانستان، حيث أصدر رئيس تلك الدولة مرسوما يفيد بأن يحظر بيع جميع منتجات التبغ، وأن المحلات التجارية التي لن تعمل بموجب المرسوم ستواجه غرامة تصل إلى 1200 يورو، في حال ضبطها وهي تبيع السجائر.

جدير بالذكر أن تركمانستان هي دولة تقع في آسيا الوسطى، تحدها أفغانستان من الجنوب الشرقي، وإيران من الجنوب والجنوب الغربي، وأوزبكستان من الشرق والشمال الشرقي، وكازاخستان من الشمال. 

وأفادت وزارة الصحة السعودية بأن ذلك القرار يهدف إلى حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة وتوفير بيئة عمل صحية ونظيفة وتعزيز مفهوم جاذبية بيئة العمل.

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السعودية تحظر التدخين في أماكن العمل

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