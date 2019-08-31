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تزامنا مع زيارة الرئيس السيسي.. أبراج الكويت تتزين بألوان علم مصر

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:37 م
أبراج الكويت تتزين
أبراج الكويت تتزين بألوان علم مصر
أحمد محرم
نشرت وسائل إعلام كويتية صورًا لأبراج الكويت، مزينة بألوان علم مصر، تزامنًا مع زيارة رسمية يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى البلاد.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قصر بيان بالكويت، برفقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ وذلك في مستهل زيارته إلى الكويت التي تستغرق يومين.

وكان الرئيس السيسي وصل - قبل قليل - والوفد الرسمي المرافق له إلى الكويت، في زيارة رسمية تستغرق يومين؛ حيث كان في استقباله بمطار الكويت الدولي، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي وأمير الكويت، جلسة مباحثات رسمية، تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل دفعها إلى آفاق أوسع وأرحب، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت، وهي الثالثة له منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014، في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات؛ حيث كانت الزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى الكويت في الخامس من يناير 2015، بينما كانت زيارته الثانية في السابع من مايو 2017.

وكانت شوارع الكويت، تزينت بالأعلام المصرية والكويتية، استعدادا لزيارة الرئيس السيسي؛ حيث انتشرت أعلام البلدين بالشوارع الرئيسية بالكويت، ابتداء من مطار الكويت الدولي، مرورا بشارعي الاستقلال، والخليج العربي، وطريق 55، بالإضافة إلى قصر البيان، الذي سيشهد المباحثات الرسمية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
تزامنا مع زيارة الرئيس السيسي.. أبراج الكويت تتزين بألوان علم مصر

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