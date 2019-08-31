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في القلب دائما .. شريف عبد الفضيل يحيي ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب وأحمد وحيد

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:45 م
الراحل محمد عبد الوهاب
الراحل محمد عبد الوهاب
محمد بدران
أحيا شريف عبد الفضيل لاعب الأهلي السابق عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام ذكري وفاة لاعب الفريق السابق محمد عبد الوهاب، وأحمد وحيد لاعب الترسانة.

ونشر شريف عبد الفضيل صورة للراحل محمد عبد الوهاب وعلق قائلًا "في القلب دائما محمد عبد الوهاب وأحمد وحيد ربنا يرحمهم". 

وفارق عبد الوهاب الحياة في 31 أغسطس من عام 2006، إثر أزمة قلبية أصيب بها خلال مران الأهلي، عن عمر ناهز الـ 23 عامًا.

وفي أغسطس 2006، لقي أحمد وحيد لاعب إنبي والترسانة السابق، مصرعه، إثر حادث تصادم أليم على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، عن عمر 23 عاما، بينما نجا زميله في الفريق رامي جمعة بعد إصابته خلال الحادث ذاته.

في القلب دائما .. شريف عبد الفضيل يحيي ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب وأحمد وحيد

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