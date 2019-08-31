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متظاهرون في هونج كونج يطالبون ترامب بالتدخل

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:08 م
مظاهرات هونج كونج
مظاهرات هونج كونج
أحمد محرم
لوحت مجموعة من المتظاهرين في هونج كونج بالأعلام الأمريكية، وغنت النشيد الوطني الأمريكي، وحثت الرئيس دونالد ترامب على "تحرير" المدينة من الصين.

وبحسب قناة "الحرة"، حمل أكثر من 10 رجال يرتدون أقنعة لإخفاء هوياتهم الأعلام، بينما تحدى عشرات آلاف آخرين أمر الشرطة بالتجمع في وسط هونج كونج التي تشهد احتجاجات مناهضة للصين.

واستخدمت الشرطة في هونج كونج قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.

وتتهم الصين الولايات المتحدة بتأجيج الاحتجاجات التي بدأت في يونيو ضد مشروع قانون مثير للجدل ينص على تسليم المطلوبين للصين شكل شرارة انطلاق التعبئة.

وقال كريس، المحتج البالغ من العمر 30 عاما والذي رفض ذكر اسمه الكامل "نود أن يحرر السيد الرئيس ترامب هونج كونج".

كما دعا الكونجرس إلى إقرار قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج، قائلا إنه من الضروري "منحنا الحرية والدفاع عن دستورنا واقتصادنا".

قام ترامب في الأسابيع الأخيرة بربط الاحتجاجات بمفاوضاته التجارية مع الصين.

وقبل عدة أشهر، قدمت مجموعة من المشرعين الأمريكيين قانون هونج كونج لحقوق الإنسان والديمقراطية، الذي يفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في عمليات الاختطاف ويطلب من وزارة الخارجية أن تعيد سنويا تقييم ما إذا كانت المدينة لا تزال تتمتع بالحكم الذاتي.

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