رأيكم في الميدان.. أول تعليق من عمرو وردة بعد الانتقال لـ لاريسا اليوناني.. شاهد

علق عمرو وردة لاعب باوك اليونانى على اعارته لفريق لاريسا اليوناني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ونشر عمرو وردة صورة له بتي شيرت النادى الجديد وعلق قائلًا "لا يوجد اي شرح مطلوب رايكم في الميدان#READY"



يذكر ان الحساب الرسمي لنادي باوك اليوناني نشر اليوم السبت نبأ انتقال عمرو وردة الي نادي لاريسا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وانضم عمرو وردة الي نادي لاريسا اليوناني لمدة موسم وحيد على سبيل الاعارة.



وقبل رحيله جدد عمرو وردة تعاقده مع نادي باوك اليوناني ليصبح ينتهي عام 2021 بدلًا من 2020.



وتجدر الإشارة إلى أن نادي لاريسا سبق ولعب فيه مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك السابق باسم مرسي.