خدمة اجتماعية حلوان تنظم المعسكر الإجبارى للطلاب .. اليوم

أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، تنظيم معسكر لطلاب الفرقة الثالثة المنتقلين للفرقة الرابعة المتخلفين عن المعسكر الإجبارى لعام ٢٠١٩ اليوم.



يهدف المعسكر إلى دعم الأنشطة الطلابية واكتشاف وتنمية المواهب في كافة الأنشطة الطلابية، وترسيخ قيم المواطنة لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم القيادية ومهارات العمل الجماعي وخدمة الوطن وزيادة خبراتهم وإمكاناتهم العملية من خلال اكسابهم المهارات الاجتماعية .



ينظم المعسكر كل عام لطلاب الفرقة الثالثة اجباريا لنشر روح التعاون بين الطلاب وكشرط للانتقال للفرقة الرابعة .



الجدير بالذكر أن المعسكر يقام بمقر كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان .



