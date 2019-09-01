رئيس اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لتحقيق العدالة في الدوري

قال الدكتور عمرو الجناينى رئيس إتحاد الكرة، إنه لم يكن يتوقع أن يرأس الاتحاد المصرى لكرة القدم فى يوم من الأيام، لافتا إلى أنها مسئولية كبيرة وتحدى شخصى جديد.



وتابع الجناينى خلال تصريحاته التلفزيونية،:"الكرة عموما وكرة القدم بالتحديد تهم كل الشعب المصرى مصدر سعادة لكل المواطنين".



وزف رئيس إتحاد الكرة بشرى سارة لكل المشجعين قائلا: "سيتم تطبيق تقنية الفار خلال كل مباريات الدورى لتطبيق مبدأ العدالة".



وعن ما تشجعيه للزمالك وتأثير هذا على وظيفته كرئيس لإتحاد الكرة، أوضح الجناينى:"أنا مصرى قبل أن اكون زملكاوى وقدومى فى هذا التوقيت لرئاسة الإتحاد هى مهمة وطنية".



ورد الجناينى على إتهام عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الاهلى بإنه مشجع للزمالك ومن الممكن تحيزه للزمالك قائلا:"كان بينى وبين القيعى مناوشات كثيرة قبل ان اتولى رئاسة إتحاد الكرة ولكنى بعد ان شغلت منصب رسمى لايهمنى سوا تطبيق العدل فقط على الجميع دون تحيز".

