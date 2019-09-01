ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لتحقيق العدالة في الدوري

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 12:11 ص
تقنية الفار
تقنية الفار
حمزة شعيب
قال الدكتور عمرو الجناينى رئيس إتحاد الكرة، إنه لم يكن يتوقع أن يرأس الاتحاد المصرى لكرة القدم فى يوم من الأيام، لافتا إلى أنها مسئولية كبيرة وتحدى شخصى جديد.

وتابع الجناينى خلال تصريحاته التلفزيونية،:"الكرة عموما وكرة القدم بالتحديد تهم كل الشعب المصرى مصدر سعادة لكل المواطنين".

وزف رئيس إتحاد الكرة بشرى سارة لكل المشجعين قائلا: "سيتم تطبيق تقنية الفار خلال كل مباريات الدورى لتطبيق مبدأ العدالة".

وعن ما تشجعيه للزمالك وتأثير هذا على وظيفته كرئيس لإتحاد الكرة، أوضح الجناينى:"أنا مصرى قبل أن اكون زملكاوى وقدومى فى هذا التوقيت لرئاسة الإتحاد هى مهمة وطنية".

ورد الجناينى على إتهام عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الاهلى بإنه مشجع للزمالك ومن الممكن تحيزه للزمالك قائلا:"كان بينى وبين القيعى مناوشات كثيرة قبل ان اتولى رئاسة إتحاد الكرة ولكنى بعد ان شغلت منصب رسمى لايهمنى سوا تطبيق العدل فقط على الجميع دون تحيز".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو الجنايني يكشف حقيقة مناوشاته مع جماهير الأهلي.. وتوقيت اختيار جهاز منتخب مصر.. فيديو

بسبب الزمالك.. رعب في الأهلي من رئاسة عمرو الجنايني لـ اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يكشف عن موعد تفعيل تقنية الفار في الدوري الممتاز

شرط وحيد من اتحاد الكرة لـ تطبيق تقنية الفار لموسم 2019-2020

اخبار الرياضة .. اشتباك حاد بين وليد ازارو وأحد رموز الاهلى.. 13 قرارا ناريا للجنة الخماسية.. صدمة كبرى لـ نيمار

في أول ظهور له.. رئيس اتحاد الكرة: أنا زملكاوي ويهمني تطبيق العدالة

ترشيحاتنا

اخبار الفن .. زكي فطين عبد الوهاب يبيع سيارته بسبب السرطان .. وتعرف على خطيب ولاء الشريف

سرقوا بضائع من مخازن جمعية تعاونية.. القبض على 4 مصريين في الكويت

بعد التعاقد مع رينيه فايلر.. رسالة خاصة من لجنة التخطيط بـ الاهلي الى محمد يوسف

يورجن كلوب: ساديو ماني غاضب من محمد صلاح

اخبار الرياضة.. رانيا علواني تفضح المستور فى الاهلى.. وفيرمينو يسخر من خناقة صلاح ومانى

رانيا علواني.. تفاصيل مشاجرة حامية على تويتر بسبب مدرب الاهلي.. وحقيقة انقسام مجلس الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى بوركهارد تبهر جمهور مهرجان القلعة .. صور

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

محمد حسن يحيى حفلاً في مهرجان القلعة.. صور