بدء تنفيذ المرحلة الأولى من التعريفات الجمركية الصينية على واردات أمريكية

وفي السادس من يوليو 2018، فرضت أمريكا تعريفات على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار، لترد الصين في اليوم نفسه بفرض تعريفات مماثلة على واردات أمريكية.





وفي أول ديسمبر 2018، اتفقت الصين والولايات المتحدة الأمريكية على هدنة تجارية مدتها 90 يوما.





وفي أول يونيو 2019، فرضت الصين تعريفات بنسب تتراوح بين 25% و20% و10% على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.





دخلت المرحلة الأولى من التعريفات الجمركية التي فرضتها الصين على واردات أمريكية تبلغ قيمتها حوالي 75 مليار دولار حيز التنفيذ اليوم /الأحد/.وتتراوح التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بنسب تتراوح بين 5% و10% على 5078 سلعة أمريكية واردة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 75 مليار دولار.وكانت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) أعلنت في الثالث والعشرين من أغسطس الماضي فرض تعريفات جمركية إضافية على واردات أمريكية تبلغ قيمتها حوالي 75 مليار دولار، ردا على الرسوم الجمركية الإضافية التي أعلنت واشنطن فرضها بنسبة 15% على سلع صينية قيمتها 300 مليار دولار.وأشارت اللجنة إلى أن الصين سوف تستأنف فرض رسوم جمركية إضافية بنسب تتراوح بين 5% و 25% على المركبات أمريكية الصنع وقطع غيار السيارات الأمريكية اعتبارا من الساعة 12:01 من بعد ظهر يوم 15 ديسمبر.ووفقا للجدول الزمني للتعريفات الجمركية بين الجانبين، فقد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية في 23 مارس 2018 تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب الصينية و10% على واردات الألومونيوم الصينية، فيما فرضت الصين في 2 أبريل 2018 تعريفات على واردات أمريكية بقيمة 3 مليارات دولار.وفي 23 أغسطس 2018، فرضت الولايات المتحدة تعريفات على سلع صينية بقيمة 16 مليار دولار، لترد الصين في اليوم نفسه بفرض تعريفات مماثلة على واردات أمريكية.وفي 24 سبتمبر 2018، دخلت تعريفات جمركية أمريكية بنسبة 10% على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار حيز التنفيذ، فيما ردت الصين بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.وفي 10 مايو 2019، رفعت الولايات المتحدة الأمريكية نسبة التعريفات الجمركية من 10% إلى 25% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.وفي 29 يونيو 2019، تم استئناف المحادثات التجارية حيث وافقت الولايات المتحدة على تخفيف القيود على شركة (هواوي) الصينية للتكنولوجيا، فيما وافقت الصين على مشتريات جديدة من المنتجات الزراعية الأمريكية.واليوم الأحد ( أول سبتمبر 2019) ، دخلت الجولة الأولى من التعريفات الجمركية الإضافية الأمريكية بنسبة 15% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار حيز التنفيذ، كما دخلت الجولة الأولى من التعريفات التي فرضتها الصين بنسب 10% و 5% على واردات أمريكية قيمتها 75 مليار دولار حيز التنفيذ في اليوم ذاته.