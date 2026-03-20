في أول أيام العيد.. محافظ أسوان يوجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، رؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميدانى وتقديم التهنئة لأهالى ومواطنى المحافظة بعيد الفطر المبارك ، كل فى نطاق مركزه ومدينته، مع المشاركة فى أداء صلاة العيد بما يعكس روح التلاحم والتكاتف بين أبناء المجتمع الأسوانى .

وأكد محافظ أسوان أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتعزيز قيم الترابط الاجتماعى وتجديد أواصر المحبة والتآخى بين المواطنين، فى ظل أجواء يسودها الود والتماسك المجتمعى .

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أهمية استمرار هذه الروح الإيجابية خلال أيام العيد بما يرسخ مفاهيم المشاركة المجتمعية ويعكس الصورة الحضارية لأبناء محافظة أسوان.

واختتم المحافظ تصريحاته بالدعاء بأن يديم الله على مصر وشعبها نعمة الأمن والاستقرار ، وأن يعيد هذه المناسبات المباركة على الوطن بالخير واليُمن والبركات فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.