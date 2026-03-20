موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر في المدارس .. التعليم تحسم الجدل
تغيبوا عن العمل أول أيام العيد.. إحالة طبيب وفريق تمريض بالوحدات الصحية في قنا للتحقيق
توروب يرد على أنباء رحيله عن الأهلي.. هل يغادر القلعة الحمراء؟
اعتراف مثير.. مجتبى خامنئي: تجولت سرا بين الإيرانيين وركبت سيارة أجرة واستمعت لأحاديثهم
تحذير من الشاي باللبن مع كحك العيد.. أضرار ونصائح لتناوله بشكل صحي
بعد ساعات من التداولات المسائية.. الذهب يفقد 50 جنيها من قيمته
سنواصل دعمه.. ليفربول يدين الإساءات العنصرية من جماهير جلطة سراي ضد كوناتي
الرئيس الإيراني: دول الجوار صديقة لنا.. ومستعدون لحل الخلافات
تصريحات نارية من ترامب: المعركة في إيران حُسمت عسكريا.. والناتو جبناء
قائد فيلق القدس: المقاومة تتحرك منفردة للدفاع عن إيران ضد أمريكا وإسرائيل
ترامب: لم يتبق لدى إيران قادة نتحدث إليهم
دمياط .. التحقيق مع مالك محل بسبب إنفجار أنبوبة غاز هيليوم
محافظات

رئيس جامعة أسوان يتفقد المستشفيات الجامعية في أول أيام عيد الفطر

محمد عبد الفتاح

أجرى الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، جولة ميدانية داخل مستشفيات الجامعة، اليوم الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك، للاطمئنان على سير العمل وتقديم التهنئة للمرضى والعاملين.

جاءت الجولة في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، والدكتور أشرف أحمد معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، حيث تفقد رئيس الجامعة عددًا من الأقسام الحيوية، يرافقه الدكتور محمد عبدالله مدير مستشفى العظام، والدكتور شريف فراج مدير الاستقبال والطوارئ ونقيب التمريض بأسوان.

وخلال الجولة، حرص رئيس الجامعة على زيارة المرضى وذويهم، وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، كما أشاد بالجهود المخلصة التي يبذلها الأطباء وأطقم التمريض في تقديم الرعاية الصحية على مدار الساعة، خاصة خلال أيام العيد.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المستشفيات الجامعية، مشددًا على أهمية تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية، وتوفير كافة أوجه الدعم للأطقم الطبية تقديرًا لدورهم الوطني والإنساني.


وأضاف أن إدارة الجامعة تواصل جهودها لتطوير المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية، من خلال التحديث المستمر للأجهزة الطبية، ورفع كفاءة البنية التحتية، إلى جانب الاستثمار في تدريب الكوادر الطبية بما يواكب أحدث المعايير العالمية في تقديم الخدمة الصحية.

وأشار إلى أن العمل خلال فترات الأعياد يتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن ما لمسه من التزام وانضباط يعكس مستوى متميزًا من المسؤولية المهنية، ويسهم في تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، أن مستشفيات الجامعة تعمل بكامل طاقتها خلال إجازة العيد، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأقسام، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم خدمة طبية متميزة لمرضى محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص إدارة جامعة أسوان على المتابعة الميدانية المستمرة، ودعم المنظومة الصحية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة خلال الأعياد والمناسبات.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف أحمد معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان،علي انتظام العمل بكافة الأقسام خلال فترة العيد، مع تواجد الأطقم الطبية والتمريضية على مدار 24 ساعة، واستمرار تقديم الخدمات العلاجية وفق أعلى معايير الجودة.

لقطة من الفيديو

فحص فيديو إلقاء أكياس مياه على المصلين في مسجد الصديق بشيراتون

المتهمين

بيرموا مياه على المصلين بعد صلاة العيد .. القبض على أصحاب فيديو المثير

وننسي اللي كان

بعد تأخر عرضها.. موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وننسى اللي كان

استمرار حالة عدم الاستقرار

منخفض "العيد" يضرب بقوة.. عواصف وسيول تجتاح المحافظات

حالة الطقس

عاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات.. وتدهور الرؤية لأقل من 1000 متر خلال ساعات

نهائي كأس أمم إفريقيا

بعد تجريد السنغال.. غينيا تطالب كاف بسحب لقب 1976 من المغرب

حالة الطقس في مصر

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات بعد ساعات| الطقس

القهوة

تحذير صحي خطير| القهوة ليست بريئة.. أدوية يجب تجنب تناولها معها

ترشيحاتنا

مريم الخشت

مريم الخشت تهنئ متابعيها بحلول عيد الفطر

سوسن بدر

سوسن بدر تهنئ متابعيها بحلول عيد الفطر

غاده عبد الرازق

غادة عبد الرازق تهنئ متابعيها بحلول عيد الفطر المبارك.. تفاصيل

بالصور

تحذير من الشاي باللبن مع كحك العيد.. أضرار ونصائح لتناوله بشكل صحي

لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟

هل حلاقة الشعر في الأماكن الحساسة ضارة للنساء؟.. مخاطر لا تعلمها

هل حلاقة شعر العانة آمنة للنساء؟
هل حلاقة شعر العانة آمنة للنساء؟
هل حلاقة شعر العانة آمنة للنساء؟

فيديو

هرم علي المريخ

هرم غامض على المريخ.. لغز علمي يحيّر العلماء بين الحقيقة والتكهنات

أعراض تناول الفسيخ

الفسيخ أساس العيد.. ولكن احذر أعراض التسمم وطرق الوقاية منه

المزيد

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد