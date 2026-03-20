رئيس جامعة أسوان يتفقد المستشفيات الجامعية في أول أيام عيد الفطر

أجرى الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، جولة ميدانية داخل مستشفيات الجامعة، اليوم الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك، للاطمئنان على سير العمل وتقديم التهنئة للمرضى والعاملين.

جاءت الجولة في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، والدكتور أشرف أحمد معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، حيث تفقد رئيس الجامعة عددًا من الأقسام الحيوية، يرافقه الدكتور محمد عبدالله مدير مستشفى العظام، والدكتور شريف فراج مدير الاستقبال والطوارئ ونقيب التمريض بأسوان.

وخلال الجولة، حرص رئيس الجامعة على زيارة المرضى وذويهم، وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، كما أشاد بالجهود المخلصة التي يبذلها الأطباء وأطقم التمريض في تقديم الرعاية الصحية على مدار الساعة، خاصة خلال أيام العيد.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المستشفيات الجامعية، مشددًا على أهمية تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية، وتوفير كافة أوجه الدعم للأطقم الطبية تقديرًا لدورهم الوطني والإنساني.



وأضاف أن إدارة الجامعة تواصل جهودها لتطوير المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية، من خلال التحديث المستمر للأجهزة الطبية، ورفع كفاءة البنية التحتية، إلى جانب الاستثمار في تدريب الكوادر الطبية بما يواكب أحدث المعايير العالمية في تقديم الخدمة الصحية.

عيد الفطر



وأشار إلى أن العمل خلال فترات الأعياد يتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن ما لمسه من التزام وانضباط يعكس مستوى متميزًا من المسؤولية المهنية، ويسهم في تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، أن مستشفيات الجامعة تعمل بكامل طاقتها خلال إجازة العيد، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأقسام، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم خدمة طبية متميزة لمرضى محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص إدارة جامعة أسوان على المتابعة الميدانية المستمرة، ودعم المنظومة الصحية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة خلال الأعياد والمناسبات.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف أحمد معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان،علي انتظام العمل بكافة الأقسام خلال فترة العيد، مع تواجد الأطقم الطبية والتمريضية على مدار 24 ساعة، واستمرار تقديم الخدمات العلاجية وفق أعلى معايير الجودة.