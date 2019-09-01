بصحبة عمرو يوسف.. أحدث ظهور للفنانة كندة علوش خلال إجازتها الصيفية

نشرت الفنانة كندة علوش، على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، ستورى به مجموعة صور وفيديوهات لها بصحبة زوجها عمرو يوسف خلال قضاء إجازتهما الصيفية.



وابتعدت كندة علوش عن الفن طوال الفترة الماضية من أجل التفرغ للاعتناء بابنتها حياة التي أنجبتها منذ شهور.



يشار إلى أن كندة علوش اعتذرت عن بطولة فيلم يجمعها مع عمرو يوسف، بسبب انشغالها بتربية ورعاية ابنتها "حياة".



يذكر أن آخر أعمال كندة علوش هو فيلم "الأصليين" الذى شاركت من خلاله كضيفة شرف، وشارك فى بطولته كل من منة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوى.