التنمية الثقافية: مبادرة صنايعية مصر تهتم بالحرف لأنها مصدر دخل قومى.. فيديو

قال الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن مبادرة صنايعية مصر تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتعتبر خطوة جيدة جدًا لحماية الحرف والصنايعية والذين يعتبرون مورد أساسى للدخل القومى.



وأضاف الدكتور فتحي عبدالوهاب، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن مفهوم الحرفى يتم فى نطاق المنتجات البسيطة التى تحمل طابع الهوية المصرية والذى يخدم طابع السياحة ويحقق تعزيز للهوية المصرية.



وأشار الدكتور فتحي عبدالوهاب، إلى أن هناك صنايعية وحرف تعتبر عن بلدهم وتاريخهم، مؤكدًا أن الدولة مهتمة جدًا بالتعليم الفنى وأن يكون لدينا حرفة جيد فى البلاد.



وأوضح، أن الحرفى قادر على تغيير تصميمه ومنتجه، وذلك عن طريق رفع مستوى الحرفى والاهتمام بالتعليم الفنى.

