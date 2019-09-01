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#كلنا_اسراء_الغريب يتصدر تويتر لليوم الثاني

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 12:23 م
صدى البلد
رنا اشرف
تصدر #كلنا_اسراء_الغريب موقع التواصل الاجتماعي تويتر لليوم الثاني، بعد أن أثارت قصة الفلسطينية إسراء غريب، حزنًا وغضبًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب وفاتها نتيجة التعذيب من أهلها، وسط مطالبات بالقصاص، والتي وصلت إلى حد إرسال العديد من الناشطين رسائل إلى الحكومة الكندية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد شقيقها المقيم هناك.

وتصدر الهاشتاج موقع التواصل، بعد أن تفاعل معه العديد من مستخدمى السوشيال ميديا.

وجاءت التعليقات كالآتي:

نطالب بالإعدام لقاتلي إسراء غريب
#كلنا_اسراء_الغريب

مهما فعلت إسراء جُرم ما فعلوا أعظم إزهاق روح
#اسراء_غريب | #كلنا_اسراء_الغريب

قلوب اشد القسوة من الحجارة

مجتمع متخلف مجتمع كل همه كلام الناس والقيل والقال

#كلنا_اسراء_الغريب
قتلوها وحرموها زهره شبابها ! بحجه الشرف وهم أبعد مايكون عن الشرفاء النبلاء!

كم إسراء غريب لم تظهر قصتها للعلن
كثيرون هم الذين قضوا مثلها
إسراء غريب ضحية بنت عمها التي كان الشيطان قد سيطر عليها من الحسد والبغضاء
إسراء غريب حادثة تقشعر لها الأبدان ويجب التوقف عندها كيف قام اهلها بقتلها بدم بارد وأين كانت عقولهم.

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