رئيس جامعة المنوفية يتفقد أنشطة وفعاليات اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات

تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية لمتابعة فعاليات الأنشطة لليوم الأول فى أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدى الإعاقة والذى بدأت فعالياته صباح اليوم، وانطلقت الأنشطة حسب الجدول المحدد، وتوزيع الفرق والمتنافسين حاملين شعار بنكمل بعض.



أكد مبارك للطلاب على أهمية التنافس بروح رياضية، وأن جميع المشاركين فائزين بهذا التعارف، وإطلاق طاقاتهم وعرض مواهبهم فى مختلف الأنشطة، وقدرتهم على النجاح وتحدى الإعاقة بقدراتهم الفائقة.



كما تابع رئيس الجامعة والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة آخر استعدادات حفل الافتتاح وتجهيزات الصاله المغطاه، وعربات الكرنفال التى ستنطلق بشوارع شبين الكوم فى السادسة مساء اليوم.