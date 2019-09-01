ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتفقد أنشطة وفعاليات اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:28 م
صدى البلد
مروة فاضل
تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية لمتابعة فعاليات الأنشطة لليوم الأول فى أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدى الإعاقة والذى بدأت فعالياته صباح اليوم، وانطلقت الأنشطة حسب الجدول المحدد، وتوزيع الفرق والمتنافسين حاملين شعار بنكمل بعض.

أكد مبارك للطلاب على أهمية التنافس بروح رياضية، وأن جميع المشاركين فائزين بهذا التعارف، وإطلاق طاقاتهم وعرض مواهبهم فى مختلف الأنشطة، وقدرتهم على النجاح وتحدى الإعاقة بقدراتهم الفائقة.

كما تابع رئيس الجامعة والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة آخر استعدادات حفل الافتتاح وتجهيزات الصاله المغطاه، وعربات الكرنفال التى ستنطلق بشوارع شبين الكوم فى السادسة مساء اليوم.
رئيس جامعة المنوفية يتفقد أنشطة وفعاليات اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات
رئيس جامعة المنوفية يتفقد أنشطة وفعاليات اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات
رئيس جامعة المنوفية يتفقد أنشطة وفعاليات اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات
رئيس جامعة المنوفية يتفقد أنشطة وفعاليات اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات
رئيس جامعة المنوفية يتفقد أنشطة وفعاليات اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة المنوفية يكشف آخر استعدادات أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة

الأحد انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدى الإعاقة بجامعة المنوفية

بنكمل بعض.. استعدادات مكثفة بجامعة المنوفية لاستقبال أسبوع شباب متحدى الاعاقة.. 1500 طالب يتنافسون في مختلف الأنشطة..وطوارئ بالصحة

محافظ المنوفية يبحث مع رئيس الجامعة استعدادات أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة

تحت شعار بنكمل بعض.. المنوفية تواصل استعداداتها لاستقبال أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة

المنوفية تحتضن فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة غداً

ترشيحاتنا

شاهد.. فيديو يبرئ محمد صلاح من تهمة الأنانية وتجاهل ساديو ماني

تخلي عن الجنة من أجل المال.. الإفتاء ترد

شوبير يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مدرب منتخب مصر الجديد

بإطلالة جريئة.. ريم مصطفى تتألق وتبرز أنوثتها

السيسي يشيد بجهود الكويت في التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات العربية

ماذا ينتظر فايلر عند قدومه للأهلي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. منة فضالي تبهر جمهورها بـ نيولوك

بإطلالة جريئة.. ريم مصطفى تتألق وتبرز أنوثتها

جاكيت جينز وتنورة ذهبي.. وعد السعودية في أحدث جلسة تصوير