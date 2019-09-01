مراسم مغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت في ختام زيارة استمرت يومين.. بث مباشر

عرضت قناة «أكسترا نيوز» مراسم مغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت في ختام زيارة استمرت يومين.





كان الشيخ صباح الأحمد، أمير دولة الكويت بمطار الكويت الدولي، قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، السبت.





والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، حيث عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.





وقال بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن أمير الكويت رحب بزيارة الرئيس، معربًا عن تقدير الكويت لمصر قيادة وشعبًا، ومشيدًا بما تتسم به العلاقات المصرية الكويتية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة.





كما أكد الشيخ صباح الأحمد أن مصر تتمتع بمكانة خاصة لدى الشعب الكويتي، مشيدًا بدور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات.





وأكد الشيخ صباح الأحمد تطلع الكويت لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي والتنموي.



