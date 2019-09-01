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رياضة

يمزح في غرفة الملابس.. أول تعليق من قائد ليفربول على واقعة محمد صلاح وساديو ماني

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:33 م
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني
محمد السعيد
علق جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول على واقعة محمد صلاح وساديو ماني لاعبي الريدز، خلال مباراة ليفربول وبيرنلي، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الانجليزي.

ونجح ليفربول في تحقيق انتصار عريض على بيرنلي بثلاثية نظيفة، ليتربع الريدز على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وأثارت لقطة عدم تمرير محمد صلاح الكرة لزميله ساديو ماني في 83 من عمر المباراة، الجدل، خاصة وأن ماني كان غير مراقب تماما، وفرصته في التسجيل ستكون كبيرة.

وانفعل ساديو ماني على الطاقم الفني لليفربول عقب تبيدله في الدقيقة 83، بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة له، لكن يورجن كلوب استطاع السيطرة على غضب السنغالي ساديو ماني.

وقال هندرسون في تصريحات نقلها موقع "جول" العالمي: "لست متأكدا من سبب غضب ساديو ماني عقب تبديله أمس لكنه كان يمزح في غرفة الملابس عقب نهاية المباراة".

وأضاف: "الجميع يريد أن يقدم أفضل ما لديه في المباريات، ونحن هنا نحفز بعضنا من أجل تحقيق الانتصارات".

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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