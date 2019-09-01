انخفاض أسعار السيارة 128 المستعملة.. تفاصيل بالفيديو

تشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، لاسيما بعد ارتفاع الأسعار الذي تشهده سوق السيارات الجديدة في مصر.



ونستعرض في السطور التالية أسعار السيارة 128 موديل 1972 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.



اسعار السيارة 128 موديل 1972 المستعملة في مصر



فقد جذبت السيارة 128 موديل 1972، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.



وتنوعت أسعار السيارات في مصر وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



أسعار السيارات المستعملة في مصر



ويتراوح سعر السيارة 128 موديل 1972 والقريبة منها بين 25 و27 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.



ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق أسعار السيارة 128 موديل 1972 في سوق السيارات المصرية.

