الاتحاد العام لشباب عمال مصر في ضيافة الأنبا بيشوي في بورسعيد

استقبل القمص بولا سعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، وكاهن كنيسة الأنبا بيشوي قيادات الاتحاد العام شباب عمال مصر برئاسة النائب محمد وهب الله رئيس الاتحاد العام لشباب عمال مصر ووكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، وذلك علي هامش زيارة الاتحاد العام لشباب عمال مصر لمحافظة بورسعيد لإطلاق عدد من المبادرات من المحافظة خلال مؤتمر الاتحاد الذي ينظمه فرع بورسعيد برئاسة الاعلامى محمد الغزاوى بالمدينة الشبابية.



ورحب القمص بولا سعد خلال جولة داخل أروقة الكنيسة لشرح تاريخها العريق، مؤكدا لهم أن المسلمين والمسيحيين دوما علي قلب رجل واحد وأن المصريين علي مر العصور أخوة هدفهم واحد وهو محبة الوطن والدفاع عنه.



وشاهد الوفد صورة السيدة مريم العذراء والتي تشهد " معجزة نزول زيت العذراء مريم " علي مدار 29 عام علي التوالي بشكل متصل واستمعوا الى شرح وكيل المطرانية للظاهرة مؤكدا لهم أنها لا تحدث في أي كنيسة في العالم ماعدا كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد.



من جانبه توجه النائب محمد وهب الله رئيس الاتحاد العام لشباب عمال مصر بالشكر والتقدير للقمص بولا سعد علي حسن الإستضافة والترحاب الشديد، مؤكدا أن روح المحبة التي لمسها الاتحاد في الكنيسة هي رسالة للعالم بأسره بأن المصريين قادرون علي سحق الإرهاب وقوي الشر الفاسدة التي تحاول زعزعة الاستقرار ونشر بذور الفرقة بين نسيج الأمة الواحد.



وفى ذات السياق أكد عبد العزيز سمير نائب رئيس الاتحاد العام لشباب عمال مصر أن ما شهده أعضاء الاتحاد من تجانس بين أقباط ومسلمى بورسعيد خلال الزيارة وإشادة فرع بورسعيد بدعم الكنيسة لشباب عمال المحافظة يؤكد ترابط الوطن ووحدته بكل طوائفه خلف قيادته الحكيمة فى النهوض بالاقتصاد ومواجهة الإرهاب الغاشم.



وأضاف عبد العزيز سمير أن وحدة بورسعيد وترابط أهلها ليس وليد اليوم أو أمس وإنما هو رباط أبدى منذ نشأة الباسلة التى سطرت بدماء أبنائها المسلمين والأقباط ملاحم الوطنية فى التصدى لقوى العدوان الثلاثى الغاشم و حرب الاستنزاف ومواجهة ومجابهة الجماعة الإرهابية يوم أعلنت بورسعيد أول محافظة مصرية خالية من الجماعة الإرهابية مثلما كانت المدينة الوحيدة على خط القناة التى لم تطأ ضفتها الشرقية قدم لجندى إسرائيلى طول معركة تحرير أرض سيناء فى أعقاب 67 حتى نصر أكتوبر المجيد 73.



وشدد نائب رئيس الاتحاد العام أنه لا مصالحة مع الإرهاب والإرهابيين وأذناب الجماعة الارهابية وخلاياها النائمة معلنا رفضه ورفض شباب عمال مصر لتلك الدعوات المغرضة.



وأضاف متسائلا: كيف نتصالح مع من انتزع من قلوبهم كل معانى الإنسانية وجيناتها ليسفكوا ويقتلوا الأبرياء من أبناء الوطن الغالي من أخوتنا الاقباط، كيف نتصالح مع من روعوا الآمنين وهددوا أمن الوطن وحاربوا الاقتصاد ووقفوا أمام عجلة التنمية وشككوا فى الإنجازات.



وشدد عبد العزيز سمير على أن شباب عمال مصر سيواجهون الإرهاب بالعمل والفكر وحب الوطن ودعم القوات المسلحة ومعاونة الشرطة المصرية فى حربهم ضد الإرهاب وتنميتهم أرض الوطن العائد لصدارته ومكانته بين أشقائه العرب وقوته بين دول العالم.



تأتى زيارة وهب الله في إطار استعداد اتحاد شباب العمال إطلاق مبادرتين لشباب العمل من بورسعيد عن السياحة و التسوق و الأمل و العمل لمتحدي الإعاقة والمناظر خلالها زيارة الاستثمار و المنطقة الصناعية و المعالم الدينية و المنتجعات السياحية والتي تختتم بمؤتمر شبابي عمالي لتدشين المبادرتين.