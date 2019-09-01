تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

ذكرت قناة العربية أن هناك تبادلا للقصف بين إسرائيل وحزب الله عبر الحدود، وذلك بعد أن أعلنت الجماعة اللبنانية أن مقاتليها دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اليوم الأحد.



وذكرت الجماعة في بيان أن العملية أسفرت عن "قتل وجرح" في داخل الآلية دون ذكر المزيد من التفاصيل.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قطع اجتماعه مع رئيس هندوراس وتوجه إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية بسبب التصعيد عند حدود لبنان.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق النار على جنوب لبنان بعد استهداف عدد من الصواريخ المضادة للدبابات قاعدة عسكرية إسرائيلية ومركبات للجيش.



وذكر الجيش في بيان اليوم الأحد أن "عددا من الصواريخ المضادة للدبابات أطلقت من لبنان باتجاه قاعدة للجيش الإسرائيلي ومركبات عسكرية، ثبت وقوع عدد من الإصابات".



وأضاف البيان "الجيش الإسرائيلي يرد بإطلاق النار صوب مصادر النيران وأهداف في جنوب لبنان".

