الناس رجعت لبيوتها.. كواليس ما حدث في غزة بعد وقف إطلاق النار
موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية
مظاهرات في أوسلو دعما لغزة قبيل مواجهة النرويج وإسرائيل في تصفيات المونديال.. صور
الإصلاح والنهضة: اتفاق شرم الشيخ انتصار للدبلوماسية المصرية ويؤسس لواقع جديد في المنطقة
قمة شرم الشيخ المرتقبة.. نواب وأحزاب: مصر تثبت ريادتها في دعم السلام الإقليمي
قبيل "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".. سويلم يلتقي وزير المياه والصرف الصحي السنغالي
58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير
بدء عزاء المخرج المسرحي عمرو دوارة بمسجد عمر مكرم
مقتل شخص في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان
الإعلام الإسرائيلي عن اتفاق شرم الشيخ: مصر في حالة نشوة.. وتل أبيب خارج الصورة
من الانسحاب حتى إعادة الإعمار.. تعرف على تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة
في وجود 3 اختيارات .. شرط أشرف داري للموافقة على الرحيل عن الأهلي

يارا أمين

كشف الناقد الرياضي، عمرو الدرديري عن شرط لاعب الأهلي أشرف داري، للموافقة على الرحيل من النادي.

وكتب الدرديري على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “أشرف داري يطلب من الأهلي ١٥٠ مليون لكي يوافق على الرحيل عن الأهلي سواء على سبيل البيع أو الإعارة أو فسخ العقد".

تسويق أشرف داري

كما كشف الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي من خلال أسامة هلال، مدير التعاقدات بالنادي، بدأ اتصالات رسمية مع عدد من الأندية في الإمارات وقطر من أجل تسويق المدافع المغربي أشرف داري تمهيدًا لرحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح وأوضح الغندور خلال تصريحات عبر برنامجه ستاد المحور أن هذا التحرك يأتي في ظل غياب اللاعب المتكرر بسبب الإصابات خلال الفترة الماضية، إلى جانب رغبة الإدارة في توفير مكان بقائمة الفريق للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد في الميركاتو القادم.

وأضاف الغندور أن إدارة الأهلي ترحب بانتقال داري حال وصول عرض مناسب من الناحية المالية، مشيرًا إلى أن الاتصالات الحالية تستهدف ضمان خروج اللاعب بصورة تليق به وبالنادي، خاصة بعد فترة لم يتمكن خلالها من المشاركة بانتظام مع الفريق.

عمرو الدرديري الأهلي أشرف داري فيسبوك خالد الغندور

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

عايز أقابل أبوالدهب وعبد الستار صبري.. أبرز 10 تصريحات نارية لمدرب الأهلي الجديد

وزير الصحة يبحث تطوير وحدات العناية المركزة في مستشفيات الوزارة

شريف فتحي يشارك في إجتماع شركات السياحة الألمانية

وزير الصحة يبحث مع فريدنزدورف الدولية تعزيز دعم الأطفال متضرري الحروب

يقوى القلب ويعالج الضغط والسكر والصحة العامة .. العلماء يكتشفون غذاء خارقا

سعره صادم.. روبوت صيني قادر على الحمل والولادة بديلًا عن الأمهات

تحذير للأهالي.. الإفراط في تناول البطاطس المقلية يهدد حياة الأطفال بمخاطر خطيرة

إهماله يسبب أمراضا خطيرة .. اعرف أعراض ارتفاع هرمون الكورتيزول

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

