100 شاحنة من مصر لنقل النازحين الفلسطينيين بالجنوب إلى شمال غزة .. شاهد

أعلنت اللجنة المصرية عن مساهمتها الفعلية في دعم عملية عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة، وذلك من خلال تسيير 100 شاحنة (جار ومجرور) لنقل العائدين من النقاط التالية، شارع النص، مينا القرارة، دير البلح، الزوايدة، و تبة النُويري.

كما أعلنت اللجنة أن موعد التجمّع في الساعة 11:00 صباحًا، و انطلاق القوافل في الساعة12:30 مساءً، مضيفة أن الأولوية في النقل ستكون لكبار السن، النساء، والأطفال، و الانطلاق باتجاه وسط مدينة غزة كنقطة نهائية للتجميع، و ذلك وفقا لما نشرته الصفحه الرسميه للهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

كما أكدت اللجنة التزامها بالوقوف إلى جانب شعب غزة في كل مراحل الصمود والعودة.