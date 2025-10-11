قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الناس رجعت لبيوتها.. كواليس ما حدث في غزة بعد وقف إطلاق النار
موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية
مظاهرات في أوسلو دعما لغزة قبيل مواجهة النرويج وإسرائيل في تصفيات المونديال.. صور
الإصلاح والنهضة: اتفاق شرم الشيخ انتصار للدبلوماسية المصرية ويؤسس لواقع جديد في المنطقة
قمة شرم الشيخ المرتقبة.. نواب وأحزاب: مصر تثبت ريادتها في دعم السلام الإقليمي
قبيل "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".. سويلم يلتقي وزير المياه والصرف الصحي السنغالي
58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير
بدء عزاء المخرج المسرحي عمرو دوارة بمسجد عمر مكرم
مقتل شخص في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان
الإعلام الإسرائيلي عن اتفاق شرم الشيخ: مصر في حالة نشوة.. وتل أبيب خارج الصورة
من الانسحاب حتى إعادة الإعمار.. تعرف على تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة
بداية الطريق.. انطلاق أول معسكر لمنتخب مصر للجوجيتسو استعدادا لدورة ألعاب التضامن الإسلامي

إسلام مقلد

انطلق المعسكر التدريبي المفتوح الأول للمنتخب الوطني للجوجيتسو والجرابلينج والكومبات جوجيتسو "بنين - بنات"، والذي ينظمه الاتحاد المصري للجوجيتسو بصالة الجودو رقم 1 بمجمع الصالات بالمركز الأولمبي لتدريب المنتخبات الوطنية بالمعادي.

شهد انطلاق المعسكر الأول حضور العميد محمد الشعراوي رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو، الذي حرص على توجيه كلمة إلى اللاعبين والمدربين، مؤكدًا دعم مجلس الإدارة الكامل لجميع عناصر اللعبة، قائلًا: "نحن في بداية الطريق، لكننا نملك أحلامًا كبيرة للوصول بهذا الاتحاد إلى مصاف الاتحادات التي تمتلك إمكانيات وإنجازات حقيقية".

وعبر الشعراوي عن سعادته البالغة ببدء أول معسكر للمنتخب الوطني منذ إشهاره، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل له ولأعضاء مجلس الإدارة ثمرة جهد طويل وحلم بدأ يتحقق على أرض الواقع، مضيفًا هذا المعسكر يمثل خطوة أولى نحو بناء منتخبات للجوجيتسو في مختلف الاعمار قوية وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا اننا نسعى إلى توفير بيئة تدريبية احترافية تليق بلاعبي مصر، وتمنحهم كل أدوات النجاح من إعداد فني وبدني ونفسي.

وتحدث الشعراوي للاعبين بنبرة امتزج فيها الفخر والمسؤولية، داعيًا اللاعبين إلى أن يجعلوا من هذا التجمع نقطة انطلاق نحو مستقبل مشرف للعبة في مصر، قائلاً: "أنتم النواة الحقيقية لبناء اسم مصر في الجوجيتسو، وسنقف خلفكم بكل قوة لأن حلمنا واحد، أن نرفع علم بلدنا في كل بطولة، والاتحاد منكم ومعكم".

كما أكد الشعراوي أن الباب مفتوح أمام كل لاعب مجتهد لإثبات نفسه وانتزاع مكانه في المنتخب، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييمًا دقيقًا للأداء لضمان اختيار أفضل العناصر التي تمثل مصر في البطولات المقبلة.

يأتي هذا المعسكر في إطار الاستعدادات المكثفة للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر المقبل في العاصمة السعودية الرياض، إلى جانب التحضير للبطولات الدولية القادمة واستضافة البطولة الافريقية، تنفيذًا لخطة الاتحاد لتطوير المنتخبات الوطنية والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للجوجيتسو قد قرر تكليف الدكتور محمد فوزي، نائب رئيس الاتحاد، بمهمة الإشراف العام على المنتخبات الوطنية للجوجيتسو والجرابلينج، ليتولى الإشراف الفني والإداري على المعسكر، بالتنسيق مع اللجنة الفنية ولجنة المدربين بالاتحاد.

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

مدرب الأهلي الجديد

عايز أقابل أبوالدهب وعبد الستار صبري.. أبرز 10 تصريحات نارية لمدرب الأهلي الجديد

جانب من اللقاء

وزير الصحة يبحث تطوير وحدات العناية المركزة في مستشفيات الوزارة

وزير السياحة والآثار

شريف فتحي يشارك في إجتماع شركات السياحة الألمانية

جانب من الاجتماع

وزير الصحة يبحث مع فريدنزدورف الدولية تعزيز دعم الأطفال متضرري الحروب

يقوى القلب ويعالج الضغط والسكر والصحة العامة .. العلماء يكتشفون غذاء خارقا

القلب

سعره صادم.. روبوت صيني قادر على الحمل والولادة بديلًا عن الأمهات

تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة

تحذير للأهالي.. الإفراط في تناول البطاطس المقلية يهدد حياة الأطفال بمخاطر خطيرة

أضرار البطاطس المقلية على الأطفال

إهماله يسبب أمراضا خطيرة .. اعرف أعراض ارتفاع هرمون الكورتيزول

الكورتيزول

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

