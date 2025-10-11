بداية الطريق.. انطلاق أول معسكر لمنتخب مصر للجوجيتسو استعدادا لدورة ألعاب التضامن الإسلامي

انطلق المعسكر التدريبي المفتوح الأول للمنتخب الوطني للجوجيتسو والجرابلينج والكومبات جوجيتسو "بنين - بنات"، والذي ينظمه الاتحاد المصري للجوجيتسو بصالة الجودو رقم 1 بمجمع الصالات بالمركز الأولمبي لتدريب المنتخبات الوطنية بالمعادي.

شهد انطلاق المعسكر الأول حضور العميد محمد الشعراوي رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو، الذي حرص على توجيه كلمة إلى اللاعبين والمدربين، مؤكدًا دعم مجلس الإدارة الكامل لجميع عناصر اللعبة، قائلًا: "نحن في بداية الطريق، لكننا نملك أحلامًا كبيرة للوصول بهذا الاتحاد إلى مصاف الاتحادات التي تمتلك إمكانيات وإنجازات حقيقية".

وعبر الشعراوي عن سعادته البالغة ببدء أول معسكر للمنتخب الوطني منذ إشهاره، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل له ولأعضاء مجلس الإدارة ثمرة جهد طويل وحلم بدأ يتحقق على أرض الواقع، مضيفًا هذا المعسكر يمثل خطوة أولى نحو بناء منتخبات للجوجيتسو في مختلف الاعمار قوية وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا اننا نسعى إلى توفير بيئة تدريبية احترافية تليق بلاعبي مصر، وتمنحهم كل أدوات النجاح من إعداد فني وبدني ونفسي.

وتحدث الشعراوي للاعبين بنبرة امتزج فيها الفخر والمسؤولية، داعيًا اللاعبين إلى أن يجعلوا من هذا التجمع نقطة انطلاق نحو مستقبل مشرف للعبة في مصر، قائلاً: "أنتم النواة الحقيقية لبناء اسم مصر في الجوجيتسو، وسنقف خلفكم بكل قوة لأن حلمنا واحد، أن نرفع علم بلدنا في كل بطولة، والاتحاد منكم ومعكم".

كما أكد الشعراوي أن الباب مفتوح أمام كل لاعب مجتهد لإثبات نفسه وانتزاع مكانه في المنتخب، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييمًا دقيقًا للأداء لضمان اختيار أفضل العناصر التي تمثل مصر في البطولات المقبلة.

يأتي هذا المعسكر في إطار الاستعدادات المكثفة للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر المقبل في العاصمة السعودية الرياض، إلى جانب التحضير للبطولات الدولية القادمة واستضافة البطولة الافريقية، تنفيذًا لخطة الاتحاد لتطوير المنتخبات الوطنية والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للجوجيتسو قد قرر تكليف الدكتور محمد فوزي، نائب رئيس الاتحاد، بمهمة الإشراف العام على المنتخبات الوطنية للجوجيتسو والجرابلينج، ليتولى الإشراف الفني والإداري على المعسكر، بالتنسيق مع اللجنة الفنية ولجنة المدربين بالاتحاد.