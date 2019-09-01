بعد خمسة أيام .. موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2019

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني .. أعلن الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الازهرية عن موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2019 منوها أن أن أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني تسير بكل انتظام، منوها أن الامتحانات انتهت بدون أي مخالفات أو حالات غش.



ومن المتوقع وفقا لتصريح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن يتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني بعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، وذلك في الرابع أو الخامس من شهر سبتمبر الجاري.



كانت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، قد انطلقت يوم السبت 17 أغسطس 2019، وانتهى الطلاب من امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني في 26 من الشهر نفسه.



وبلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي بالدور الأول من امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 قد بلغت 41.78%، وكان عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات في هذا القسم إجماليًا 85867 حضر منهم 80181 طالبًا، فيما بلغ عدد الناجحين في تلك الامتحانات

33496 طالبا.



فيما بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي من امتحانات الثانوية الأزهرية 2019، 67.98%، وكانت عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بهذا القسم 46835 طالبا، وحضر منهم 35672 طالبا فقط، فيما بلغ عدد الناجحين 24251 طالبا.



قسم الشعبة الإسلامية كان عدد المتقدمين للامتحان فيه 155 طالبًا، حضروا جميعًا الامتحان، ونجح منهم 145 طالبًا بنسبة نجاح وصلت إلى 93.55%.

