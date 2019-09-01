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رياضة

إيرنيستو فالفيردي مهدد بالرحيل بسبب غياب ليونيل ميسي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:13 م
المدرب الإسباني إيرنيستو
المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي
حسام الحارتي
يواجه المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي، شبح الرحيل عن نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة عقب حصول حامل اللقب على 4 نقاط فقط في أولي 3 جولات.

وعلى الرغم من ظهور نادي برشلونة بقوته وتوجه تحذيرا شديدا من خلال العروض القوية والصفقات الهامة التي حدثت إلا أنه تعرض للخسارة في أولي مسابقة الدوري أمام أتلتيك بيلباو "0-1"، وتصحيح مسار الفريق بسرعة هائلة وتحقيق الفوز على ريال بيتيس بنتيجة "5-2" إلا أن فريق البرسا عاد وتلقى صدمة جديدة بخسارة نقطتين بعد التعادل أمام أوساسونا بالتعادل "2-2".

وتأثر فريق برشلونة العالمي بغياب نجم الفريق ليونيل ميسي إضافة إلى غياب لويس سواريز وعثمان ديمبلي .

وأصبح المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي ، مهددا بالرحيل بعد النتائج السلبية التي يتعرض لها فريق البرسا هذا الموسم بصورة غير متوقعة وتغضب الجماهير.

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