إيرنيستو فالفيردي مهدد بالرحيل بسبب غياب ليونيل ميسي

يواجه المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي، شبح الرحيل عن نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة عقب حصول حامل اللقب على 4 نقاط فقط في أولي 3 جولات.
وعلى الرغم من ظهور نادي برشلونة بقوته وتوجه تحذيرا شديدا من خلال العروض القوية والصفقات الهامة التي حدثت إلا أنه تعرض للخسارة في أولي مسابقة الدوري أمام أتلتيك بيلباو "0-1"، وتصحيح مسار الفريق بسرعة هائلة وتحقيق الفوز على ريال بيتيس بنتيجة "5-2" إلا أن فريق البرسا عاد وتلقى صدمة جديدة بخسارة نقطتين بعد التعادل أمام أوساسونا بالتعادل "2-2".
وتأثر فريق برشلونة العالمي بغياب نجم الفريق ليونيل ميسي إضافة إلى غياب لويس سواريز وعثمان ديمبلي .
وأصبح المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي ، مهددا بالرحيل بعد النتائج السلبية التي يتعرض لها فريق البرسا هذا الموسم بصورة غير متوقعة وتغضب الجماهير.
وعلى الرغم من ظهور نادي برشلونة بقوته وتوجه تحذيرا شديدا من خلال العروض القوية والصفقات الهامة التي حدثت إلا أنه تعرض للخسارة في أولي مسابقة الدوري أمام أتلتيك بيلباو "0-1"، وتصحيح مسار الفريق بسرعة هائلة وتحقيق الفوز على ريال بيتيس بنتيجة "5-2" إلا أن فريق البرسا عاد وتلقى صدمة جديدة بخسارة نقطتين بعد التعادل أمام أوساسونا بالتعادل "2-2".
وتأثر فريق برشلونة العالمي بغياب نجم الفريق ليونيل ميسي إضافة إلى غياب لويس سواريز وعثمان ديمبلي .
وأصبح المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي ، مهددا بالرحيل بعد النتائج السلبية التي يتعرض لها فريق البرسا هذا الموسم بصورة غير متوقعة وتغضب الجماهير.