إيرنيستو فالفيردي مهدد بالرحيل بسبب غياب ليونيل ميسي

يواجه المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي، شبح الرحيل عن نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة عقب حصول حامل اللقب على 4 نقاط فقط في أولي 3 جولات.



وعلى الرغم من ظهور نادي برشلونة بقوته وتوجه تحذيرا شديدا من خلال العروض القوية والصفقات الهامة التي حدثت إلا أنه تعرض للخسارة في أولي مسابقة الدوري أمام أتلتيك بيلباو "0-1"، وتصحيح مسار الفريق بسرعة هائلة وتحقيق الفوز على ريال بيتيس بنتيجة "5-2" إلا أن فريق البرسا عاد وتلقى صدمة جديدة بخسارة نقطتين بعد التعادل أمام أوساسونا بالتعادل "2-2".



وتأثر فريق برشلونة العالمي بغياب نجم الفريق ليونيل ميسي إضافة إلى غياب لويس سواريز وعثمان ديمبلي .



وأصبح المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي ، مهددا بالرحيل بعد النتائج السلبية التي يتعرض لها فريق البرسا هذا الموسم بصورة غير متوقعة وتغضب الجماهير.