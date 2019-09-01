تعشق إثارة الجدل .. منة فضالي بإطلالة باللون الأحمر .. شاهد

نشرت الفنانة منه فضالي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة باللون الاحمر.



وظهرت منه بجاكت احمر بزراير من الصدر مفتوح من الأكمام ليكشف ذراعيها بالكامل، كما اعتمدت تسريحة شعر مموجة ومكياج سواريه بألوان متعددة .



والتفطت منة الصورة بطريقة السيلفي في مراية وارتدت قيراط باللون الذهبي، وكانت أثارت منه فضالي الجدل مؤخرا بسبب ظهورها بالمايوه ونشرها لصور جريئة .



