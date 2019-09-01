سبب الخسارة من الأهلي .. جماهير الزمالك تهاجم حارس مرمى الاتحاد لتألقه في الشوط الأول

قامت أعداد قليلة من جماهير الزمالك المتواجدة في ملعب الاسماعيلية لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراة الاتحاد السكندري في نصف نهائي الكأس بالهجوم على عماد السيد حارس مرمى زعيم الثغر .



وتألق حارس الزمالك السابق في الشوط الأول للمباراة وانقذ مرماه من أكثر من فرصة محققة ليقود فريقه للخروج بالتعادل السلبي في الشوط.



وهاجمت الجماهير عماد السيد واتهمته بأنه سبب الخسارة من الأهلي في مباراة القمة الأخيرة بالدوري.

