إصابة 11 شخصا.. انقلاب أتوبيس على الطريق بنها الحر

أصيب 11 شخصا إثر انقلاب أتوبيس فى الزراعات بالطريق الحر أمام مدينة قها وتم نقل المصابين لمستشفى قليوب وبنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء طارق عجيز مدير الأمن إخطارا من العميد ايهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، والعميد أحمد صبيح وكيل إدارة المرور يفيد بتلقيه بلاغا من المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها يفيد بسقوط اتوبيس محمل بركاب فى الزراعات بالطريق الحر فى نطاق مدينة قها.





انتقل على الفور الرائد أحمد علي رئيس مرور طوخ وتبين إصابة 11 شخصا إثر انقلاب أتوبيس على طريق بنها الحر بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة ق في يد قائدها.





وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج وتولت النيابة التحقيق.