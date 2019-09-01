Joker يخطف الأنظار في فينيسيا وتصفيق لمدة 8 دقائق .. فيديو

Joker وتصفيق 8 دقائق



ونال الجوكر Joker تصفيق حاد استغرق 8 دقائق من قبل الجمهور والنقاد وهو مؤشر لنجاح الفيل عند عرضه فى اكتوبر المقبل.



تدور أحداث فيلم الجوكر Joker حول القصة الحقيقية لـ آرثر فليك، الذي يعيش في مدينة جوثام، ويتعرض لعدة ضغوطات نفسية وظروف تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.



العرض الأول لفيلم Joker



وفيلم الجوكر Joker من بطولة الممثل الأمريكي جواكين فينيكس، روبيرت دي نيرو، وزازي بيتز، ومارك مارون، وبيل كامب، وبراين كالين ومن إخراج تود فيليبس.



ويعد هذا العمل هو النسخة الثانية من الفيلم ، والذى تم تقديم نسخته الأولى قبل 11 عاماُ والجوكر Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، أشهر شخصيات عالم دي سي كوميكس، الذي يعيش في مدينة جوثام، ويتعرض لضغوطات عصيبة وظروف قهرية تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.



وبلغت تكلفة عمل فيلم Joker الجوكر 55 مليون دولار وحصد برومو فيلم الجوكر 10 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب وتم تصنيف فيلم الجوكر Joker للكبار فقط لاحتوائه على مشاهد عنف وقتال دموي ومن المقرر عرض فيلم الجوكر رسميا في دور العرض الأمريكية يوم 4 أكتوبر المقبل.





استطاعان يخطف الانظار اليه فى أول عرض له فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى الذى يستمر حتى 7 سبتمبر الحالى.