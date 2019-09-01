ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Joker يخطف الأنظار في فينيسيا وتصفيق لمدة 8 دقائق .. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 09:10 م
Joker
Joker
أحمد إبراهيم
استطاع فيلم الجوكر Joker ان يخطف الانظار اليه فى أول عرض له فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى الذى يستمر حتى 7 سبتمبر الحالى.

Joker وتصفيق 8 دقائق 

ونال الجوكر Joker تصفيق حاد استغرق 8 دقائق من قبل الجمهور والنقاد وهو مؤشر لنجاح الفيل عند عرضه فى اكتوبر المقبل.

تدور أحداث فيلم الجوكر Joker حول القصة الحقيقية لـ آرثر فليك، الذي يعيش في مدينة جوثام، ويتعرض لعدة ضغوطات نفسية وظروف تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

العرض الأول لفيلم Joker 

وفيلم الجوكر Joker من بطولة الممثل الأمريكي جواكين فينيكس، روبيرت دي نيرو، وزازي بيتز، ومارك مارون، وبيل كامب، وبراين كالين ومن إخراج تود فيليبس.

ويعد هذا العمل هو النسخة الثانية من الفيلم ، والذى تم تقديم نسخته الأولى قبل 11 عاماُ والجوكر Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، أشهر شخصيات عالم دي سي كوميكس، الذي يعيش في مدينة جوثام، ويتعرض لضغوطات عصيبة وظروف قهرية تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

وبلغت تكلفة عمل فيلم Joker الجوكر 55 مليون دولار وحصد برومو فيلم الجوكر 10 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب وتم تصنيف فيلم الجوكر Joker للكبار فقط لاحتوائه على مشاهد عنف وقتال دموي ومن المقرر عرض فيلم الجوكر رسميا في دور العرض الأمريكية يوم 4 أكتوبر المقبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فئة R.. عرض Joker تجاريا بتصنيف عمرى للكبار فقط

Joker يكستح يوتيوب بـ 15 مليون مشاهدة

قبل عرضه فى أكتوبر .. تعرف على تفاصيل فيلم الجوكر

للكبار فقط .. 8 معلومات عن فيلم الجوكر - Joker قبل عرضه فى أكتوبر

ترشيحاتنا

ماذا فعل مانى داخل غرفة الملابس بعد واقعة صلاح.. قائد ليفربول يجيب

سبب الخسارة من الأهلي .. جماهير الزمالك تهاجم حارس مرمى الاتحاد لتألقه في الشوط الأول

حكم إخراج كفارة بدلا من قضاء صيام رمضان .. الإفتاء تجيب

على حسب استهلاكك .. تعرف على شرط الحذف من البطاقة التموينية بسبب فاتورة الكهرباء

أزمة كبرى تواجه اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

بـ هوت شورت وبلوزة اوف شولدر.. نرمين الفقى وكارولين عزمى تثيران الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خالد النبوى يزور أبطال سينما مصر .. صور

تعشق إثارة الجدل .. منة فضالي بإطلالة باللون الأحمر .. شاهد

تركي آل الشيخ يحيي وصية سيدنا عمر بن الخطاب بمسابقة جديدة