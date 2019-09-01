الدورى الايطالى.. إنتر يخطف فوزا من كاليارى.. وفيورنتينا يسقط أمام جنوى

انتهت منذ قليل نتائج 6 مباريات أقيمت في نفس التوقيت في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، بعدما حقق إنتر ميلان فوزًا بشق الأنفس بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب " سانت إيليا".





وتقدم لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول لصالح فريق إنتر قبل أن يعود أصحاب الأرض مع مطلع الشوط الثاني بهدف التعادل وبالتحديد في الدقيقة 50 عبر لاعبه جواو بيديو غلفاو.





فريق الأفاعي رفضوا التعادل وأهدي روميلو لوكاكو إنتر ميلان الـ 3 نقاط من ضربة جزاء في الدقيقة 72.





وفي مباراة أخرى حقق فريق إنتر فوزًا عريضا على أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الفريولي".



