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أخبار العالم

عقب تعرضه للطعن.. الرئيس البرازيلي يخضع لجراحة ثالثة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:00 ص
الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي
رويترز
يخضع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الأسبوع المقبل، لثالت عملية جراحية منذ تعرضه للطعن في بطنه أثناء تجمع انتخابي العام الماضي ويصفها الأطباء بأنها الأقل خطرا.

وقال بولسونارو، وهو ضابط سابق بالجيش برتبة كابتن، على تويتر إنه يحتاج عشرة أيام بعد الجراحة للتعافي.

وقال لياندرو إتشانيك أحد أطباء بولسونارو إن الجراحة تهدف لمعالجة فتق أصيب به بسبب الجراحتين السابقتين.

وأضاف إتشانيك: "من المعروف أن من يجري جراحة في البطن قد يصاب بالفتق... هذا تصحيح جراحي... والرئيس بصحة جيدة للغاية".

وحصل أديليو بيزبو دي أوليفيرا الذي اتهمه مدعون بطعن بولسونارو في سبتمبر من العام الماضي على البراءة في شهر يونيو بعدما قرر قاض أنه مختل عقليا.

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