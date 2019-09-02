الجهاز الفني للنادي الأهلي يصل القاهرة على دفعتين.. تفاصيل

وصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة في تمام الساعة الثانية صباحا اليوم الاثنين وذلك استعدادا لبدء مهمته في قيادة الفريق.



ورافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للنادي الاهلي خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.



على جانب آخر وصل الجهاز الفني الأجنبي المعاون لفايلر في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء أمس الأحد وقام سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول بتوصيلهم إلى أحد الفنادق القريبة من النادي قبل ان يعود الي المطار لاستقبال رينيه فايلر.



ويضم الجهاز الفني كلا من ديفيد سيزا مدربًا عامًا، و توماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى.



ويعقد النادي، في الواحدة ظهر اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون.